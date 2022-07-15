自新冠疫情爆发以来，企业团队协同软件在保障社会的工作、生产、教育和生活方面发挥了重要作用。SaaS 模式产品由于即开即用和较低的初期投入等优势，成为很多企业和组织在疫情时期的应急首选，使企业团队协同 SaaS 市场规模得到快速的增长。根据 IDC 最新发布的《2021 年中国企业团队协同软件市场跟踪报告》，2021 年中国企业团队协同软件市场规模为 3.8 亿美元，同比增长 39.1%。其中，SaaS 模式的企业团队协同软件规模为 1.5 亿美元，同比增长 41.4%。

IDC 预测，在未来五年，企业团队协同 SaaS 市场的增速要远高于本地部署模式，企业团队协同 SaaS 软件的未来 5 年复合增长率预计为 36.0%。预计在 2025 年，企业团队协同 SaaS 的市场份额将超过本地部署模式市场。

值得注意的是，当前很多 SaaS 企业团队协同产品还是采用（或部分采用）免费的模式，市场规模和产品收入并不能完全体现出企业团队协同 SaaS 产品的市场潜力。

中国企业团队协同 SaaS 市场格局较为分散，2021 年，排名前五的厂商市场份额总计占比 42.1%。部分头部厂商表现如下：

在 SaaS 模式市场中，金蝶云之家以 15.3% 的市场份额排名第一，企业移动办公场景为其切入点，提供社交化协同产品，业务聚焦于服务中大型企业用户；微软以 13.1% 的市场份额排名第二，其加大了 Teams 产品的推广力度，产品的活跃用户获得较大提升；泛微是本土传统协同软件厂商中布局 SaaS 产品较早的厂商，以 6.5% 的市场份额排在第三位。

IDC 中国企业软件市场研究经理王楠表示：“在全球的企业团队协同软件市场中，SaaS 模式占比远高于本地部署模式，2021 年全球 SaaS 模式的企业团队协同软件占总体市场份额的 80%；而同期中国 SaaS 产品的占比还不到 40%。其中原因，既有免费 SaaS 产品带来的市场影响，也有大型政企客户过去对使用 SaaS 产品存在顾虑。疫情的出现，使大型企业开始尝试或考虑使用 SaaS；同时，近年来过去一些免费的 SaaS 产品供应商，也开始布局商业化市场，为忠实客户、高质量客户提供付费产品选择，提供更高的产品能力和服务质量。综合来看，未来几年内，中国企业团队协同 SaaS 市场将保持较高的增长态势。”