近日，长沙迈迪克智能科技有限公司（简称 “迈迪克”）宣布于今年 4 月完成数千万元人民币 A+轮融资。本轮融资由山蓝资本领投，海创母基金跟投，长海资本担任本轮融资的独家财务顾问。本轮融得资金将主要用于建设研发生产基地，开发更多医疗/生命科学领域新产品，以及海外市场的销售。目前，其已经正式启动 B 轮融资的前期准备工作。

迈迪克成立于 2016 年，致力于打造国内最领先的专注于生命科学领域自动化的平台型企业。

截止到今年上半年，该公司实现核酸自动提取系列产品（包括分杯系统、核酸自动化提取仪、核酸全自动工作站）市占率第一。在国内，公司已完成全国 30 余个省市的覆盖，并提供仪器+耗材的整体解决方案，给大 B 端企业、医院/疾控系统和经销商提供多种多样的选择；在海外，公司已经建立线上/线下销售渠道和售后体系，在东南亚、欧美、南美均有良好的销售。

团队方面，创始人，董事长王鹏专注生命科学自动化领域 23 年，积累了深厚的行业经验；公司研发负责人拥有 20 年生命科学自动化研发经验，负责开发了中国从第一代到第三代的核酸自动提取设备；销售负责人深耕医疗领域 10 年以上，拥有丰富的销售开拓、维护和管理经验。

目前，迈迪克已经完成各种平台的自动化前处理/加样平台的开发，在血液核酸、血站冷库、质谱前处理、ctDNA 甲基化、生化免疫流水线等领域已有比较可观的可持续的商业化收入，在非新冠业务上，公司近年来保持 200% 以上的销售增长。公司的智慧血站全过程流水线解决方案，能够在超低温环境下实现全自动的入库、出库、盘点、取用、检测，在各大血站得到了广泛应用。

谈及此次投资逻辑，山蓝资本执行董事顾胜寒表示：生命科学自动化设备在临床诊断、药物研发等多类应用场景均具备明确的市场需求，但由于涉及多学科交叉，技术壁垒较高，目前高端市场仍由进口主导。迈迪克在动力系统、机械控制算法等关键环节率先实现自主研发，基于这些底层技术能力，公司在分子核酸、血站血筛等市场已获得头部客户的广泛认可，并且在其他细分领域展示出快速增长的趋势。公司创始团队在行业内深耕多年，技术研发、商业化落地方面均具备强大的执行效率。山蓝有幸参与本轮融资，我们期待未来山蓝的产业资源能够助力公司为更多的临床与生命科学用户带来创新的国产解决方案。

海创母基金医疗投资总监夏林表示：海创母基金看好生命科学自动化、数字化领域的长期发展。迈迪克多年来潜心于自动化模块的底层技术研发，对标国际优秀同行，不断精进和迭代，具有扎实的核心技术积累，多款产品已经得到市场认可，我们期待与公司展开更多维度的产业合作。

长海资本合伙人王可书表示：很高兴服务迈迪克这样一家充满了技术积累，同时又目光长远的高科技、自动化企业。公司团队从底层技术出发，打造了完备的自动化研发制造体系，在抓住疫情机遇后，迈迪克不断推陈出新，在其他各领域快速商业化，非常期待公司未来的发展。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。