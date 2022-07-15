电动汽车品牌 Polestar 在 2022 年前六个月交付了约 21,200 辆汽车，比去年同期交付的 9,510 辆汽车增加了近 125%。Polestar 重申了其降低的全年交付 50,000 辆电动汽车的目标。

5 月，Polestar 已将本年度的目标从 65,000 辆下调至 50,000 辆。当时给出的原因是中国正在进行的防疫策略。由此产生的供应链限制将导致无法生产更多汽车——尽管需求水平可能使 65,000 辆汽车的目标成为可能。

Polestar 在其最新公告中表示，自 2022 年初以来，其全球订单量已增至 50,000 多辆，同比增长超过 350%。不过，由于上述供应链问题，Polestar 的交货时间最近也有所增加——此前，该品牌仅受半导体短缺的轻微影响，并准备在几个月内交付。

据该公司称，现在中国的整车厂将很快引入第二班制，这将有助于弥补年初损失的部分产量，并为未来的增长铺平道路。

今年上半年，Polestar 扩展到另外六个国家，目前活跃在 25 个市场。此外，零售网络已从 103 个扩展到 125 个。车型范围也将很快扩大：10 月，将推出 Polestar 3 的量产版，新的电动 SUV 将从首发之日起接受订购。

“很高兴看到热情的 Polestar 2 客户数量增长如此之快，”Polestar 首席执行官 Thomas Ingenlath 说。“我非常有信心，随着更多开创性车型的面世，我们今年在品牌知名度和销售数据方面看到的强劲势头将在未来几年强劲增长。”