自 2017 年成立以来，XTransfer 始终将 “客户第一” 作为指导企业发展的首要价值观，目前已为国内逾二十五万家中小微外贸企业提供跨境金融和风控服务。

为增强与客户间的连接，XTransfer 邀请深圳飞腾国际贸易管理有限公司总经理丹牛、厦门里奇尔塑料制品有限公司董事长尤志达、义乌市双童日用品有限公司创始人楼仲平、河北奥维森实业集团有限公司董事长李芃森四位优质外贸企业客户成为“客户代言人”。

谈及为何作为 XTransfer 的客户代言人，四位的答案高度一致：XTransfer 是一家将客户诉求摆在首位的公司。丹牛、尤志达、楼仲平都表示非常欣赏 XTransfer 这一点，他们希望能够通过客户代言人这个身份，将更多外贸客户的诉求传递给 XTransfer。李芃森更是坦言，从了解 XTransfer 到确认代言人合作，大概经历了三年时间，通过长期的观察和调研，她确认 XTransfer 确实一丝不苟地践行着 “客户第一” 的理念，为客户带来了能够经受住市场考验的产品和服务。

四位客户代言人深耕外贸行业多年，具有丰富的从业经验和深刻的行业理解。正值公司成立五周年之际，XTransfer 与四位客户代言人进行了一次深度交流，邀请他们分享对外贸行业发展的洞察与思考。

尽管短期承压，中国外贸依然乐观

目前，全球新冠肺炎疫情仍未结束，国际形势也并未稳定，全球产业链供应链仍面临较大挑战，这为全球经济复苏带来不小压力，也为中国外贸发展带来了不确定性。

对此，四位代言人表示，尽管目前遇到的困难与挑战不容忽视，但他们都坚信中国外贸企业的韧性。针对中国外贸未来发展趋势，四位客户代言人一致持乐观态度。

丹牛认为，面对当前诸多不确定性，首先要 “守得住”，“经济发展具有周期规律，所以总会有稳定下来的那一天，然而在这之前最关键是一个字 ‘守’，切忌冲动决策。”

尤志达分析道，“现在国内疫情反复，东南亚国家复工复产，全球化进程不断放缓，全球外贸竞争日益激烈。然而我们也要看到，中国已经积累了四十多年的外贸经验，不论是生产制造、产业链辐射还是互联网营销推广能力都很强，再加上中华民族素来够拼、努力，因此我对接下来的外贸发展还是比较乐观的。如果说东南亚国家具有劳动力优势，西方国家拥有物流和本地优势，那么中国则具有坚固的产业链优势。其实，这三者正处于工业发展的不同阶段，各自的优势也都是时代发展带来的。”

楼仲平分析认为，“虽然当下疫情会带来短期波动，但长期来看中国外贸向好的发展趋势不会变。作为拉动国家经济发展的 ‘三驾马车’ 之一，外贸在国家战略层面具有无可替代的地位。疫情下外贸需要继续发挥对中国经济的支撑作用，国家也相应推出了支持外贸稳定发展的举措。下半年外贸发展会呈现波动上升趋势，不一定会比去年差。

因此，中小微外贸企业应该蓄势蛰伏，做好自己的工作，待经济回暖一举爆发。”

李芃森对外贸发展趋势表示 “绝对乐观”，“我从 2010 年 20 岁那年入行至今，外贸行业整体发展是越来越好的。表面上看，现在阻碍外贸发展的因素不少，但也正因为如此，外贸行业变得更加规范化和专业化。靠低价比拼的时代正慢慢离去，我们有必要思考一个问题：如何让我们的中国制造具有 ‘溢价能力’？事实上 ，外贸出口企业第一步需要实现的，是从工厂或贸易的角色转变为提供一站式服务的角色，然后再成为平台型企业。这才是目前中小微外贸企业的发展之路。”

中小微外贸发展压力重重，外贸人该如何破局

面对原材料价格上涨、供应链环节阻滞、汇率持续波动等多重压力 ，不少外贸人反映 “外贸越来越难做了”，他们正努力在世界经济的浪潮中艰难前行。在危机中育先机，于变局中开新局，中小微外贸企业该如何破局重生? 对此，四位客户代言人也分享了各自的观点。

丹牛表示，“确实，上述多重原因导致了近几年外贸企业发展压力重重。然而，如果只是被动地等待这些负面情况改善，而不去主动考虑如何破局的话，发展之路必然会越走越窄。通过多年对外贸行业的观察，我发现，中国的外贸企业主普遍更重视前端拓客，而忽视了采购与供应链环节。因此在各种成本上涨和东南亚制造优势日趋明显的大环境下，客户订单逐渐流失。但是试想一下，如果把自己定义为一家国际贸易公司，将供应链触角伸到东南亚国家，对整体供应链加以重新设计与优化，或许当下的问题就不再是问题，甚至会有意想不到的收获。”

尤志达认为，“如果还是以过去的老观念来看待新外贸时代，那么外贸肯定是越来越难做了。问题的关键是，如何在当今时代去重新看待 ‘外贸’ 这件事 。首先 ，主要营销手段早已从线下转变到线上；其次，在拓客方面，以前需要考虑的是如何找到客户，现在是如何让客户找到你；最后，在组织方面，以前是人和人之间的竞争，而现在是组织与组织之间的竞争，外贸企业日趋组织化、规范化。只有认识到这些底层逻辑的变化，并积极适应这种变化，做外贸才会容易一些。”

楼仲平认为，“外贸行业是否好做，不同的人有不同的答案，这体现的不是外贸行业的客观发展情况，而是个体解决复杂问题的能力，即有没有能力去适应这种复杂多变的环境。在当前数字化快速迭代的环境下，创业正值深水区。既然不能改变环境，那就需要改变我们自己。例如可以使用新兴的互联网工具去克服困难，提高业务和组织工作效率。作为新型的数字化跨境收款工具，XTransfer 基于自身专业背景和平台优势，为外贸企业带来很大的帮助。当下的环境里，外贸行业越来越需要这种创新性的产品。”

李芃森分析道，“从目前的形势来看，中国外贸行业正处于分水岭阶段。以前的外贸行业处于野蛮生长期。随着制造业回流到东南亚国家，时代红利逐渐消散，中国外贸企业如果仍然禁锢在过去的发展模式里，肯定是难以为继的。并不是外贸越来越难做了，而是需要外贸人更专业地对待外贸这件事，从产品服务到品牌营销，都需要逐步增强专业度。”

外贸形势复杂多变，立足业务多措并举

外贸形势复杂多变，中小微外贸企业应该如何适应时代浪潮、走出一条属于自己的发展之路? 四位代言人结合自己的外贸业务给出了答案，具有一定借鉴意义。

丹牛说道，“对于我自己的 LED 照明业务，我目前主要采取三项应对措施：第一，降低对未来业绩的期望，调整业务目标；第二，对产品和客户群体进行结构化调整，积极研发新产品，开辟一些差异化和高端化的产品线，开拓海外高端客户；第三，坚持 ‘两条腿走路’，除外贸外，我也在积极运营我自己的 ‘门徒俱乐部’，希望通过持续分享行业经验帮助更多的外贸人。”

尤志达坦言，“我公司主营的产品是塑料袋。塑料袋本身的强便利性和不可替代性，让我们在过去几年里稳定发展。但随着外贸形势不断变化，企业是否具有经营壁垒变得越来越重要。目前我们公司搭建了稳固的营销和组织壁垒 ，走精细化运营方向 ，小工业大贸易 ，瞄准 B2B 市场。但供应链壁垒比较一般，这也是后续需要加强的地方。”

楼仲平认为，“顺应时代发展浪潮、提高自身创新求变的能力才是根本。我的公司主营产品是吸管，但我们并非传统意义上的吸管制造企业，而更像是一个创业体矩阵。我在 2016 年看到了吸管市场规模的天花板，此后开始推动企业转型成为创业孵化平台，目前平台已经孵化了上千个产品品类。去年公司整体营业额同比上涨 57%，今年一季度同比增长 30% 左右。我们已经走过了二十多个年头，这些年就像 ‘孙悟空变身’ 一样，一直跟随时代发展不断转变、持续创新。”

李芃森表示她一直遵循“三品战略”，即增加品类⸺让客户看见，提升品质⸺让客户信任， 创立品牌⸺让客户无法替换。“就我目前所在的丝网行业来说，我发现真正拼杀在一线的外贸业务员还是停留在卖产品基本参数及应用的初级阶段。随着时代发展，现在越来越需要一批会推销 ‘愿景’ 和 ‘中国故事’ 的业务人员。未来，我相信会有更多的海外客户能够看见我们。”