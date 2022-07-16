日产宣布，将于 7 月 20 日推出一款全新车型，即采用该品牌最新混合动力技术的 SUV。这家汽车制造商在其全球新闻网站上宣布了这一消息，但它几乎没有透露实际车辆。“我们将于 7 月 20 日推出面向日本市场的全新日产 SUV”，这就是这家汽车制造商在这个预告片中想要分享的全部内容。

不过，相关视频的标题卡还显示，这款 SUV 将采用日产的两种电气化技术 e-Power 和 e-4orce 技术，这是对未来发展的重要暗示。

日产的 e-Power 技术将电动传动系统与专门用作发电机的内燃机相结合。这意味着车辆完全由其电动机驱动，但电池在行驶时由燃油充电。

“日产已经破解了密码，学会了如何最小化和减轻重量，开发更灵敏的电机控制方法和优化能源管理，” 制造商在其网站上写道。“因此，e-POWER 使用比 LEAF 更小的电池，但提供与全电动汽车相同的驾驶体验。”

与此同时， “e-4orce ” 一词指的是日产用于双动力汽车的电力驱动技术。它提供全轮驱动，设计舒适稳定。通过巧妙地使用其再生制动器、平稳地映射其加速器以及利用其液压制动器到扭矩矢量，日产表示，e-4orce 为驾驶员提供了平稳的加速和减速，以及在湿滑的道路上的卓越牵引力。