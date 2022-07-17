斯柯达分享了其即将推出的 Vision 7S 概念车的第一个预告片，内部图像首次展示了其实用的内饰和汽车制造商的新设计语言。“借助我们新的设计语言，我们正在迈出下一步，更加重视客户体验，” 斯柯达设计主管 Oliver Stefani 说。“我们的设计师和工程师的巨大创造力通过可移动的内部元素和新开发的 Simply Clever 功能（例如集成儿童座椅）得到展示。”

集成式汽车座椅位于车辆的中央控制台，旨在将这款三排七座 EV 变成七座半。半座的位置很重要。斯柯达不仅是第二排乘客与婴儿互动的便利场所，还表示这是任何车辆中最安全的部分。

专为较大乘客设计的座椅也很巧妙。前排座椅的靠背有平板电脑和智能设备的支架。如果您有很多设备，您可以将它们全部随身携带，这要归功于已集成到座椅靠背中的可拆卸背包。

Vision 7S 有 2 个座位配置。第一个是用于驾驶，将所有控件和触摸屏带到驾驶员的最佳位置。这意味着面向纵向的信息娱乐屏幕带有触觉按钮和扶手，以使其使用尽可能方便。

当你停下来充电或休息时，屏幕旋转成横向模式，方向盘和仪表盘向前滑动，第二排座椅向后移动，让每个人都有尽可能多的放松空间。

斯柯达还补充说，内饰是由可持续材料制成的。同时，该设计不会让观感变得杂乱无章。

“新的设计语言极简、实用且真实。未来，我们将继续专注于斯柯达的传统优势，如宽敞的空间、易用性和高度的功能性，”Stefani 说。“刻意极简的线条也将清晰的外部设计延伸到内部。”