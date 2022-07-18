动点出海获悉，印度工业人工智能 SaaS 平台 Detect Technologies 近日宣布，获得了总值为 2800 万美元的 B 轮融资。

据透露，本次投资活动由 Prosus Ventures 领投，并由 Accel、Elevation Capital、Shell Ventures、Bharat Innovation Fund 和 Bluehill Capital 参投。

针对新资金，Detect Technologies 表示将用于进一步拓展在北美及欧洲的销售和运营业务，并逐步扩大用户群体。与此同时，该公司还计划丰富自身产品种类，以顺应全球市场对工业自动化需求日益增长的趋势。

Detect Technologies 由 Daniel Raj David 等创立，是印度的一家工业物联网智能设备研发商，旨在通过提供基于云计算和机器学习的人工智能应用来帮助企业监测工作过程，实现对生产风险、事故隐患和违规行为的预判和自动化管控，由此形成健康（Health）、安全（Safety）和环境 (Environment）三位一体的 HSE 管理体系，提高全行业的生产率。

据介绍，一线员工、设备和工艺的安全性、可靠性以及企业对风险数据的实时获取是全球工业化大环境下亟待解决的挑战，这对环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）也具有重大影响。因此，Detect Technologies 一直致力于解决这些问题，它倡导将 ESG 一并纳入企业投资决策与经营中，最终实现不同行业的可持续发展。

据悉，Detect Technologies 目前已与多家全球财富 500 强企业达成长期合作伙伴关系，客户覆盖多领域。根据最近达成的一项协议，该公司接下来会将 AI 集成解决方案 T-Pulse 部署到壳牌的所有业务部门，帮助提高其安全合规性。