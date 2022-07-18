科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2022.07.11-2022.07.17）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

在上周的文章中，有这么一组值得注意的数据。

Brighteye Ventures 在今年早些时候发布的一份调研报告指出，2020 年至 2021 年期间，全球教育科技领域所进行的风投资金规模超过了 350 亿美元，几乎是 2014 年至 2019 年的规模总和。其中，在 2020 和 2021 年两年内，该领域的风投规模分别较上年呈现出近 100% 和 34% 的增幅。以该领域的独角兽为例，截至报告发布，全球 64 家教育科技独角兽企业中，有超过三分之一——23 家的数量是在 21 年内诞生。

其中，就欧洲地区而言，报告强调称，仅在 2021 年一年内，该地区教育科技领域的风投规模就达几乎到了其 2014 年到 2019 年的总和，达到近 25 亿美元——相当于该地区 2020 年的近 3 倍规模。并且作为对比，该地区的独角兽企业已从 2020 年之前的仅 1 家增长到了增长到了 3 家（今年又新增了 1 家 Multiverse，该公司由英国前首相托尼·布莱尔之子尤安·布莱尔 (Euan Blair）创立）。

基于这种表现，Brighteye Ventures 认为，欧洲的教育科技生态系统正在升温，其教育科技时代也正在到来。具体来看，该机构预测，接下来，这也将会在欧洲地区催生出以下几种转变：

针对特定行业或者特定人士的协会组织将会随之陆续出现

对技术类人才需求的继续增长，以及早期人才市场（结合了培训及分配服务）的继续崛起

语音识别技术的广泛适用

自动化及机器人技术的进一步交叉普及

以 Web3 为代表的可盈利型学习模式的发展（大致可以理解为边学边赚）

鉴于篇幅原因，这里笔者暂不去具体罗列相关原因或者表现，但就这些呈现角度而言，这种跨行业的交叉能力或许也能在另一种层面上帮助我们更好理解教育科技行业所经历的这种剧烈转变——至少从表面上来看，教育科技存在着一些教育之外的 “超额回报” 的能力。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

Rey Assurance 获得 420 万美元融资：Rey 由 Evan Tanotogono 成立于 2021 年，总部位于雅加达，是一家集聚科技力量、行业人才以及智能技术平台的新型保险公司，旨在通过提供端到端的健康解决方案，让当地的门诊和住院患者都能享受到平价的医疗产品与服务。

Rey 表示，公司致力于帮助印尼解决保险以及数字医疗渗透率低的问题，并希望能打造出行业范式，与全社会共享创造成果。目前，它已涉及人寿险、健康险和重大疾病险等多个险种以及无纸化快速理赔、远程医疗、互联网+护理等综合业务。

VeGrow 获得 2500 万美元融资：VeGrow 由 Praneeth Kumar、Mrudhukar Batchu、Kiran Naik 和 Shobhit Jain 共同成立于 2020 年，是总部位于印度班加罗尔的一家农产品一体化供应链解决方案提供商，主营新鲜水果和蔬菜等的采买、运输和销售业务。

据介绍，该公司主要聚焦于服务农产品市场的供需两侧，同时具备作物种植、加工和流通等方面的专业知识，旨在让农民收入稳步提高的基础上，助力激发印度市场活力，营造公平透明的营商环境。

针对新资金，VeGrow 表示将用于落实市场扩张计划以及开展全球范围内的人才招聘，由此不断巩固自身市场地位。此外，它还计划加大在数字化技术上的投入以简化采购及其他环节的流程，从而有效提升整条供应链的效率，保证农产品的口感和新鲜度。

Intellect 获得 1000 万美元增投：Intellect 由 Theodoric Chew 成立于 2020 年，是新加坡心理健康诊疗领域的一家数字化解决方案提供商，专注于服务亚太地区。据介绍，该公司基于行业现状和当地文化来打造符合市场需求的产品，最终建立起一体化的系统体系来帮助整个地区的企业和个人用户解决心理相关的问题。

有消息称，在当前社会，人们的压力普遍偏大，由此引发的心理疾病和障碍时有发生。来自 APAC 2021 亚太生物医药合作峰会的信息表明，84% 的受访者会有较强烈的疲惫感，在工作中常感觉力不从心。因此，Intellect 还致力于在全社会普及心理健康常识和推广心理诊疗服务。

Intellect 进一步表示，它主要采用 B2B2C 模式为企业用户提供端到端解决方案，作为员工福利平台来个性化地处理问题。而个人用户可以通过该公司旗下的 APP 进行自助互助干预，从而改变自己的认知和行为模式。

MedTel Healthcare 计划筹集 1000 万美元 A 轮融资：MedTel 由 Lalit Ranjan Manik、Timiresh Das、Soumyakant Das 和 Ajit Choudhury 共同成立于 2017 年，是印度班加罗尔的一家医疗解决方案供应商，旨在借助物联网和数字医疗等技术为当地提供高效精准、优质便捷的健康医疗服务。

据了解，医院、诊所等医疗机构在确保日常诊疗服务和慢性病监测管理等的同时，还需要为病患提供特殊情况下的紧急救助。加之当今疫情之下，整个社会在医疗护理服务上存在的缺口变得更大，由此带来的出行不便等因素也引发了人们对远程数字诊疗的需求量激增。

Hugosave 获得 400 万美元融资：Hugosave 成立于 2019 年 11 月，是新加坡的一家金融数字化解决方案供应商，致力于打造出独特的解决方案来填补当前数字财富领域存在的巨大空白，助力推动当地经济社会的数字化转型。

Hugosave 还表示，它坚持以用户为中心，旨在利用简单易用的金融数字化平台和功能强大的一系列金融产品帮助用户开展无缝安全的自动化储蓄、消费和投资活动，并潜移默化地引导大众来逐步提升理财意识，并尽量减少非必要开支，养成良好健康的理财习惯。

据悉，该公司通过自身开放式平台为合作伙伴提供嵌入式解决方案，而其他产品与服务主要用于帮助个人用户进行财务目标的设定与跟踪管理以及理财知识的学习与实际运用，持续以正确的财富观影响他/她们科学理财，让人们更了解自身财务状况并改变个人认知与观念，最终提高全民财务健康水平。

教育科技风起伦敦，这家海外中文教育机构凭什么能够成为赛道头部企业？：Cicy 向记者强调道，疫情不可否认地加速了线上教育的普及与发展进程，但能在这种浪潮中脱颖而出的，更多的可能会是得益于一种 “厚积薄发” 的必然体现。她告诉记者，就悟空所专注的海外中文教育市场而言，在 2016 年以前，这里多以线下授课模式的本土华文学校居多，而这些学校多由旅居海外的华人授课，使用的课本也比较基础单一。而在此后，以悟空教育为代表的提供优质在线中文教育解决方案的线上平台开始萌芽，“我们将来自中国的最优秀的中文老师与全球各地有中文学习需求的家庭连接，克服了时间和空间的障碍，为海外家庭提供了学习优质中文课程的机会。”

她表示，在疫情爆发之前，悟空教育就选择了以产品驱动增长的模式，凭借在教育科技领域多年经验，精心打磨出质量优异的在线教育产品和服务模式。2020 年开始，在疫情的催化下，越来越多的海外家庭接受了在线教育的模式，悟空也从中抓住机会，将资源大量的投入到技术开发、课程打磨和服务优化中，以优质的课程和良好的用户口碑赢得了用户信赖，因此，随之而来的便是用户极高的转介绍率和续费率。