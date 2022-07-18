国内专业的本地出行及生活服务平台——哈啰于 7 月 18 日发布 “共享两轮文明城计划”，旨在助力国内各城市推进 “创文创卫” 工作，提升市民的幸福感、获得感。哈啰方面表示，该计划从科技管理、文明骑行、复工复产、低碳城市 4 个方面，为城市管理者提供综合性解决方案，共同建设智能科技、和谐文明、绿色低碳的城市新风尚。

智慧骑行推动文明城市管理

科技是当代城市管理的有力工具，基于此，哈啰推出 “城市智慧骑行计划”，从城市响应、停车管理、骑行安全等角度，借助科技手段帮助城市管理者共同管理共享（电）单车。目前已有超 400 座城市落地各种城市智慧管理手段，其中包含 “0530 城市保障计划”、定点停车技术等。

哈啰推出的 “0530 城市保障计划” 是指共享单车企业在接到监管部门的清运通知后，在 5 分钟内完成响应，30 分钟内到达指定地点进行清运，并在 60 分钟内完成清运动作。这是哈啰于 2021 年年中在共享两轮行业中首家推出的城市管理机制。截至 2022 年 6 月底，哈啰 “0530 城市保障计划” 已落地超 370 座城市，累计响应城市管理需求超 48 万次，综合参与人员达 7600 人，车辆累计调度量超 584 万辆次。

“0530 城市保障计划” 机制下，哈啰运维人员在路面执行车辆调度任务

哈啰推出的 “定点停车” 是综合运用云计算、蓝牙感应、高精度卫星定位、AI 图像算法等手段来帮助用户规范停车的一种共享单车停放管理机制。目前常见的停放管理技术包括蓝牙道钉、北斗高精度定位、AI 图像还车、RFID 感应还车、垂直停车等。在北京市延庆区，2021 年 4 月当地公共自行车退出后，数千辆哈啰的高精度轮毂锁车辆入驻，应用北斗高精度定位技术，实施全域定点停放，一年多来，入栏率高达 95% 以上，实质提升了当地共享单车停放秩序。

AI 图像还车技术行业首例应用则于 2022 年 3 月落地浙江省丽水市。据哈啰骑行运营总监冯永捷介绍，该技术是运用共享电单车内置嵌入式神经网络处理器，通过车篮筐下方的摄像头进行地面框线精准识别的辅助停车技术，车身须垂直于地面的蓝白框线才能还车成功，随停、乱停、斜停都将被系统判定还车失败。冯永捷说：“从行业发展看，未来北斗高精度定位技术和 AI 图像还车技术将成为行业主流。”

截至目前，哈啰在文明骑行和科技管理方面共申请专利达 383 件（其中发明专利 150 件），涉及定点停车、智能车锁、电池安全、坐垫防飞车等技术。

与城市管理者携手共建文明城市

除科技赋能外，创建文明城市也需要城市管理者、企业与市民共同努力。哈啰推出 “文明骑行计划”，包含文明宣传、驾照分管理、定制活动等。目前，哈啰骑行（包含哈啰单车、哈啰助力车及相关衍生场景综合业务）已入驻超 460 座城市，覆盖全国超 5 亿用户。

哈啰骑行于 2022 年 7 月开启 “文明城市宣传绿色通道”，面向各地相关监管部门开放部分语音锁和 App 弹窗等线上资源，用于宣传 “创文” 相关活动和理念。至今已与西安、呼和浩特、芜湖等多个城市相关部门共同举办线下文明城市宣传活动。

四川省简阳市文明骑行活动现场

“哈啰驾照分” 是参照机动车驾驶证 12 分计分体系的一种信用体系，旨在规范用户骑行行为、推动文明用车有序停放。用户若出现私占、未关锁、未规范停车等行为将会被扣除相应分数，分数高低将直接与用户权益相关联。目前驾照分 2.0 机制已落地广州、长沙等地。

哈啰驾照分页面

复工复产再现城市活力

为助力疫情防控常态化大背景下的城市创文创卫，哈啰从两轮出行视角为城市设计了 “复工复产计划”。

在复工保供计划中，当城市开启复工复产周期，哈啰将启动一项共享（电）单车配套保供机制，包含特殊场景下的车辆投放、调度、清淤、维保、消杀等操作流程。在公共交通未完全开放时，哈啰骑行在当地交通主管部门、街道社区指导下，实施各项流程，保障市民必要的中短途出行。

上海复工期间哈啰运维人员正在调度车辆

以上海为例，在复工复产过程中，哈啰在团队复工、强化消杀和用户权益三大方面下功夫。复工前 3 天，哈啰在上海的一线运维人员已有近 6 成重回岗位。全团队提高车辆消杀频次，严格按照三重消杀标准，确保每个网格区域每日消杀单车不低于 3000 辆。针对此前因疫情受影响的月卡用户，哈啰给予权益顺延，受到用户欢迎。

绿色低碳助力构建文明城市

绿色低碳是文明城市建设的重要一环。哈啰骑行发布的绿色低碳城市计划，包含监管、行业、个人（用户）侧三端碳普惠应用合作。目前哈啰已陆续与广东、海南、成都、上海等全国 21 个省市的碳普惠平台开展战略合作，从方法学、碳交易、碳积分、公益活动等方面与地方城市共同推动绿色出行的普惠与激励实践。

哈啰与广州碳排放权交易所签署战略合作协议

除了与城市达成碳普惠战略合作外，行业层面碳中和场景应用也是哈啰致力服务的一个领域。在第三方专业机构认定下，哈啰骑行的减碳量可帮助会议论坛、体育赛事、办公大楼等组织中和碳排放量，为社会组织提供参与度和影响力广泛的减碳抵消项目。

2022 年 3 月，哈啰和广州碳排放权交易中心达成战略合作，双方将联合开发个人碳账户项目，在碳普惠平台上发放基于骑行行为的减碳证书。这标志着共享骑行碳交易迈入新的时代，为打通全国层面的个人碳交易奠定基础。减碳证书可作为用户骑行行为的账户兑换凭证。

哈啰副总裁、两轮出行事业部负责人褚轶群说：“个人碳减排证书让个体的日常低碳行为得到认可与鼓励。这样具有行业里程碑意义的合作有助于为行业构建全面参与的低碳交通体系，开创 ‘共享出行+低碳’ 的新局面。”