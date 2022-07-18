随着兰博基尼准备在本世纪末推出其首款电动汽车，这个超级跑车品牌一直在准备其余产品线采用混合动力。我们已经知道 Aventador 继任者的 V12 将使用此设置已有一段时间了，但关于 Huracan 的信息很少。但在接受英国 Auto Express 采访时，该公司首席技术官 Rouven Mohr 证实，插电式混合动力车型最快将于明年上市。

“关于动力传动系统，它将是插电式混合动力车，从性能的角度来看，这将再次迈出一大步，” 他说。这可能会导致许多人猜测 Huracan 可能会从大众集团庞大的动力系统中借用发动机，但对于兰博基尼来说，这是不可想象的。“发动机将为兰博基尼定制。关于最后的细节，我们还不能说，但我会说内燃机的气缸多于 6 个，少于 12 个。”

希望 V10 发动机仍然存在，因为 Urus 中的 V8 发动机（也将接受混合动力处理）与几款奥迪和宾利车型共享。不过，不应低估八缸 Huracan 的想法。Raging Bull 很有可能通过使用大众零件箱中的各种组件来构建定制的动力装置。

然而，还有第三种可能。该公司可能正在开发带有定制电动机的兰博基尼独家发动机，以与法拉利 296 GTB 相媲美。电动跃马需要双涡轮增压 V6 发动机和电动机来产生 819 马力的总功率。SF90 还采用了混合设置，最近成为兰博基尼测试的主要项目——也许愤怒的公牛正在寻找灵感。

如果兰博基尼希望与其意大利竞争对手竞争，那么 Huracan PHEV 的功率应该超过 850 马力。无论公司选择什么，我们都可以期待新来者是一个非常令人兴奋的强者。不过，我们希望 V10 仍然存在。它发出一种原始的、发自内心的噪音，这是目前市场上无与伦比的。莫尔指出，说到令人兴奋的排气音，未来的电动兰博基尼仍将拥有独特的声音。

“在电动世界里，声音会有一点不同的表现，但这些总是像今天的支柱一样。即使你今天听不到发动机的声音，你也会认出今天的汽车是兰博基尼的表现。 ” 至少我们可以期待造型精美的汽车。首席设计师 Mitja Borkert 承诺未来的车型将 “永远看起来像宇宙飞船”。