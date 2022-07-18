7 月 18 日，国内 VR 游戏发行商网易影核（Netvios）（简称 “网易影核”）宣布完成亿级 A 轮融资，本轮融资由巡星投资（OPPO 旗下投资公司）战略投资。融资资金计划用于 VR 内容投入及营销运营投入，并进一步完善网易影核在虚拟现实生态的布局。

在此之前，网易影核分拆时曾获得清新资本千万级种子轮投资。一年时间内，网易影核接连完成了 2 轮融资。

网易影核原团队来自于网易游戏，自 2016 年开始布局 XR 生态。2018 年，团队创始人牵头了网易与海外 VR 开发商之一 Survios 的合作，并于 2018 年底成立 JV – 网易影核，专注于 VR 游戏发行业务。

目前网易影核已独家代理了 20 余款全球爆款游戏，游戏类型覆盖格斗、射击、冒险、音乐、竞速、体育、休闲等多个热门品类，其中包括超人气现象级爆款音乐 VR 游戏《节奏空间》、HBO 美剧 IP 衍生 VR 游戏《西部世界》、Steam 全球畅销榜第一的《Raw Data》，以及米高梅 IP 运动竞技大作《Creed：荣耀擂台》等 VR 游戏内容。

网易影核作为游戏发行商，连接线上线下流量入口，与国内各大 VR 硬件厂商，运营商、云服务商深度合作，全方位覆盖 C 端用户，打造完整且多样化的游戏分发生态。同时，通过内容分发平台与一体化自助机设备，与国内线下门店伙伴与加盟商合作，触达多场景用户，持续沉淀用户资源。网易影核通过自己在线上线下多元渠道的全方位布局，打造了一套专业且完备的电竞赛事体系。截至目前已成功举办 2 届官方大型 VR 电竞赛事，分别以” 音乐+VR”” 运动+VR” 两大核心理念，将自己旗下多款 VR 游戏内容巧妙融合，覆盖全国线下 28 个省份，104 个城市，并实现全球首届 MR 直播总决赛。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。