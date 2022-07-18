跟上电动汽车电池技术的快速发展具有挑战性。在 Blue Oval 更新其电池组之前，福特 Mustang Mach-E 并没有出现太久，现代也对其 Ioniq 5 做了同样的事情。像宝马这样的公司正在展望未来，并投资于电池技术，以保证 iX SUV 的续航里程为 600 英里。作为持续改进的另一个例子，特斯拉对某些 Model Y 配备的新型 4680 电池进行了很多改进。这项技术是如此之好，以至于 Rimac 也想使用它，这家公司是 Nevera 等极其昂贵的外来产品的制造商和其他汽车制造商的电池供应商。

特斯拉的 4680 电池使用这个名称是指它们的尺寸。这些汽水罐大小的电池具有更大的体积，直径为 46 毫米，高度为 80 毫米。在最近的实际测试中，它们还被证明可以加快充电时间。Rimac 目前正在开发一个基于这些直径为 46 毫米（1.8 英寸）圆柱形电池的电池模块平台。与旧电池相比，这些电池具有更高的能量密度和更少的电池。

“新的模块平台构成了我们未来大部分项目的基础，”Rimac Technology 的研究和高级工程主管 Wasim Sarwar Dilov 说。该公司目前正在与三个不同的电池制造商进行谈判，为新的电池组模块提供电池。

Rimac 签订了各种合同，为其利益相关者之外的汽车制造商提供电池，包括 Koenigsegg 和 Aston Martin。显然，该公司希望减少不归因于电池的电池组质量，它称之为 “电池到电池组的转换效率”。例如，保时捷 Taycan 的电池组效率为 63%，而 Rimac Nevera 的为 67%。到 2025 年初，Rimac 的目标是使这一数字达到 75%。“我们能把这个数字做得越高越好。”Dilov 说。

Rimac 2023 年供应 40,000 个电池组的目标到 2028 年将增加到 200,000 个。希望 Rimac 实现与 4680 电池相同的电池制造成本降低。不仅如此，这种较低的成本有望在不久的将来渗透到消费者身上。