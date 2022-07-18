Sensor Tower 商店情报平台发布了 2022 年 6 月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，详细榜单变化如下。

6 月出海手游收入榜

随着 2.7 版本于 5 月 30 日上线，游戏角色、剧情和活动更新，本期米哈游《原神》收入迎来一轮峰值，海外收入环比增长 85%，重回出海手游收入榜榜首，日本市场是其收入增长的主要来源。

本月初，由暴雪和网易联合推出的 MMORPG 新游《暗黑破坏神：不朽 (Diablo Immortal)》正式上线，并迅速登顶美国、英国、德国、韩国和日本等多个市场 iOS 手游下载榜榜首，空降本期海外收入榜第 3 名，6 月该游戏海外预估收入超过 5400 万美元。

IM30 旗下末日生存题材 SLG 手游《Last Fortress》海外收入保持强劲的增长势头，在 5 月实现 73% 环比增长的基础上，6 月再度上涨 32%，首次入围收入榜第 23 名，并跻身增长榜第 6 名。

6 月下旬，随着版本更新的到来，灵犀互娱旗下三国题材 RPG 手游《三国志幻想大陆》凭借日本市场的优异表现，本期海外收入环比提升 36%, 首次入围收入榜第 29 名。

榜单之外，由 EA 和腾讯光子工作室联合开发的《Apex Legends Mobile》位列收入榜第 32 名。

6 月出海手游收入增长榜

6 月中旬，BBGame 旗下战国题材 SLG 手游《新信长之野望》正式登陆日本市场。得益于光荣特库摩 IP 的强大影响力，该游戏在日本市场的收入表现十分亮眼。本期海外收入突破 740 万美元，跻身增长榜第 2 名，其中日本市场收入占比超过 96%。

凭借在中国台港澳地区的卓越表现，露珠科技旗下 MMORPG 新游《圣钥》6 月海外收入逼近 650 万美元，位列增长榜第 3 名，成为继《永夜星神》之后，露珠科技旗下又一款成功出海中国台港澳市场的中国手游。

6 月初，青瓷游戏旗下放置类 RPG 手游《最强蜗牛》日文版正式上线，首日即登顶日本 iOS 手游下载榜榜首。得益于日本市场的卓越表现，该游戏本期海外收入环比增长高达 1144%，并首次入围出海手游收入增长榜第 4 名。

三七互娱于 5 月底在中国台港澳地区推出卡牌放置类 RPG 手游《斗罗大陆：武魂觉醒》，上市首日即登顶三地 iOS 手游下载榜榜首。凭借斗罗大陆 IP 的强大号召力和创新的放置卡牌玩法，该游戏吸引了众多港台玩家，6 月海外收入达到 5 月的 5.7 倍，跻身增长榜第 5 名。

6 月中旬，哔哩哔哩推出二次元 RPG 手游《机动战姬》英文版和韩文版。得益于美国和韩国市场收入的显著增长，该游戏本期海外收入环比提升 96%，位列增长榜第 7 名。

6 月出海手游下载榜

腾讯《PUBG Mobile》本期在海外市场获得超过 903 万次下载，蝉联榜首。

Adaric Music 音乐手游《Piano Fire》本期海外下载量达到 873 万次，蝉联榜单第 2 名。

《Apex Legends Mobile》位列下载榜第 4 名，6 月下载量前三的市场为美国、日本和巴西，分别占 28.5%，9% 和 6.4%。

Mattel163 旗下纸牌手游《UNO!™》本月下载量环比增长 20%，排名上升 13 位至第 8 名。

MIRACLE GAME 出品的超休闲益智解谜手游《Draw 2 Save》下载量增幅高达 87%，首次入围下载榜，位列第 25 名。