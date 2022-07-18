根据 Strategy Analytics 发布的报告，2022 年 Q1，荣耀智能手机批发收益同比增长 291%。这是该季度所有品牌中增长最快的。全球智能手机收益同比下降了 1%。其他主要的中国厂商小米、OPPO 和 vivo 的销量都有所下降。

在短短 5 个季度内，荣耀的营收已跃升至全球第六，并于 2022 年 Q1 占全球市场份额的 3%。作为一个相对较新的智能手机品牌，荣耀主要局限于亚太地区，尤其是在中国本土市场。

Strategy Analytics 估计，在 2022 年 Q1，其 95% 以上的批发收益将来自亚太地区。该季度，荣耀年增长率达到了 370%，而与此同时，中国其它手机厂商的年增长率却出现了大幅下降。中东和非洲是荣耀的另一个收入增长 10 倍的区域，但出货量并不高。

在 2022 年 Q1，荣耀的全球批发平均销售价格也呈现了最高的年度增长率，达到 70%。在这一指标上，该公司在本季度与小米、OPPO, vivo 和 Realme 等品牌跻身前 10 名。

在短短一年多的时间里，荣耀在亚太地区的智能手机销量翻了一番多。中国在 2022 年 Q1 的大部分增长中发挥了核心作用，首次引领全球最大的智能手机市场。