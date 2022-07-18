近日，AMR（自主移动机器人）企业 Syrius 炬星（炬星科技）完成数千万元 B+轮融资，由丰年资本独家投资。

Syrius 炬星成立于 2018 年，专注打造以硬件为基础、软件和云服务为核心的 AMR 全栈技术体系，其 AMR 物流解决方案已成为电商仓自动化的新兴之选；年内，公司还将推出制造业物流 AMR 产品线，实现对仓储和生产两大工业物流版块的覆盖。与此同时，Syrius 炬星宣布将大力推动全球合作伙伴网络建设与赋能，在中国国内、东盟、北美和欧洲全面铺开销售与服务网络。

丰年资本董事总经理甘泉表示：“作为长期专注于科技赛道的产业投资机构，丰年资本看好 Syrius 炬星在机器人和人工智能领域多年来所构建的复合能力，所积累的深厚经验，以及持续探索前沿技术的创新精神。期待 Syrius 炬星以数字化、智能化为基础，为行业发展提效赋能、创造更大的价值。”

Syrius 炬星创始人兼 CEO 蒋超表示：“对于本轮融资，丰年资本给我们带来的最重要的东西就是科技产业管理赋能上的独特优势。丰年的产业赋能优势将成为 Syrius 炬星重要的’ 稀缺型资源’ 和加速发展的强大动力。未来，我们将继续推动 AMR 在千行百业落地，用永不停歇的创新为客户创造价值。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。