据报道，宝马和迈凯轮正在合作打造两款新的电动车型，其中一款将是超级跑车。这两家制造商上一次合作时，他们制造了许多人认为具有开创性的模拟超级跑车迈凯轮 F1。Gordon Murray 设计了一台宏伟的机器，BMW 制造了同样出色的自然吸气 6.1 升 V12，可产生 618 马力和 479 lb-ft 的扭矩。

根据 Car UK 的说法，这种关系将在结束近 25 年后重新开始。这种关系将是互惠互利的，因为宝马将让一辆超级跑车与许多即将上市的速度更快的电动汽车相抗衡。迈凯轮将获得它迫切需要赚钱的 SUV。

关于德国和英国品牌合作的谣言已经流传多年，很可能是因为 F1 的联系。这种关系是营销部门的梦想，但从未实现。据传闻，当奥迪开始四处寻找时，宝马的老板终止了之前的合作。

迈凯轮的首席执行官扎克布朗证实，它与奥迪进行了谈判，因此宝马对其知识产权可能落入竞争对手手中的担忧并非没有根据。既然奥迪的 F1 抱负是公开的秘密，宝马和迈凯轮可以恢复谈判，而不必担心信息泄露。迈凯轮不能成为另一场间谍丑闻的中心。据知情人士透露，这次交易也有所不同，因为这对所有参与者都是双赢的。

迈凯轮可能是一个小众品牌，但它可以帮助宝马的 M 部门在中置发动机超级跑车领域竞争。迄今为止，宝马只生产了 M1 和 i8，这两款车都没有销量。迈凯伦在十多年的时间里从 MP4-12C 转向了 Artura。

迈凯轮在 EV SUV 方面需要帮助，感谢 iX 这样的汽车，宝马将有很多经验可以分享。我们知道宝马已经在研究固态电池技术，因此迈凯轮可能会跳过一代电动汽车，但仍为即将到来的转变做好准备。