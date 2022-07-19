动点出海获悉，印尼支付平台 DOKU 宣布，近日以 750 万美元的价格收购了马来西亚同行 senangPay。由此，DOKU 的地理区域和业务范围都得到了进一步拓展。

作为背景，DOKU 于去年获得来自英国私募股权基金 ApisGrowth Fund II 的资金支持。

收购方 DOKU 成立于 2007 年，是印尼的一家支付业务提供商，拥有一系列线上线下支付类产品与服务。据了解，它于 2013 年推出电子钱包，2018 年推出支付网关服务，旨在通过不断进行技术创新，打造出满足更多市场需求的支付解决方案，使得不同规模类型的商铺和个人用户都有机会使用传统信用卡、现金交易和新兴的各种在线支付方式。

有消息称，DOKU 的业务范围目前包含了电子钱包转账、国内外汇款和二维码支付等，服务于来自 TikTok、Google、Garuda、Prudential 和 Traveloka 等涉及多行业的超 15 万商家。

而被收购方 senangPay 由 Mansor Abd Rahman 创立于 2015 年，是马来西亚的一家在线支付网关服务提供商，已获得万事达卡的 PF 资质认证。

据悉，senangPay 成立之初的愿景是为缺乏技术支持的马来西亚中小企业提供数字化支付工具，让当地企业可以支持信用卡、借记卡、互联网银行和其他电子钱包等一系列支付方式，从而在逐渐改变国民支付习惯、提高全社会支付效率的同时，助力推动马来西亚国内实体门店的数字化转型。

数据显示，senangPay 当前的团队超过了 45 人，已为 1.5 万多个用户提供过服务。

DOKU 还表示，此次收购活动结束后，希望在为当地提供创新支付服务的基础上，也给予马来西亚商业社会同样的技术和设施支持，为两国支付生态的完善和经济社会的发展做出自己的贡献。此外，该公司会将继续加快向海外扩张的步伐，开拓更多细分市场，并尝试涉足其他领域，丰富自身业务品类。