7 月 19 日，方拓生物科技公司（Frontera Therapeutics）（简称 “方拓生物”）宣布完成 1.6 亿美元 B 轮融资。B 轮融资由博裕资本和红杉中国领投，正心谷、史带投资等投资机构参与跟投， 原股东奥博资本、泓元资本继续加持。方拓生物 2019 年成立，致力于开发创新基因治疗药物，为全球罕见病和慢性病患者提供高质量、可支付的基因治疗产品。方拓生物已获得共计 1.95 亿美元的融资。

目前，方拓生物首个创新产品 FT-001 已获得美国食品药品监督管理局（FDA）临床试验许可，并已获得中国国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）临床试验申请的受理。FT-001 是一款针对 RPE65 基因变异导致的遗传性视网膜病的重组腺相关病毒（AAV）基因治疗药物，该疾病表现为幼年发病，视力逐步丧失甚至失明，目前在中国尚无有效的治疗药物。与此同时，方拓生物开发的其他多款基因治疗药物也已经开始准备申请临床研究。

针对公司完成的此轮融资，方拓生物创始人、首席执行官戴勇博士表示：“在我们努力为患者和股东创造价值的同时，我们非常荣幸能够持续得到众多知名国际投资机构的信任和大力支持。方拓的愿景是致力成为患者信赖、业界尊重、社会认可的基因治疗药物研发和生产企业。FT-001 项目从开始启动到获得 FDA 临床试验许可仅用了不到两年的时间，这展现了我们团队卓越的执行能力。未来，我们团队将会一如既往地专注于基因治疗药物的研发和生产。相信借助资本的力量，我们将距离实现公司愿景更进一步，为全球患者服务。”

奥博资本管理合伙人、方拓董事会成员 Carl Gordon 博士表示：“能够支持方拓生物，共同将基因治疗扩展到全球市场，满足潜在患者人群的需求令我们感到十分振奋。”

泓元资本创始合伙人、董事长李伟博士表示：“FDA 批准 FT-001 的临床试验申请是方拓生物在项目研发、团队管理上取得的令人鼓舞的成就，同时也标志着方拓生物进入临床阶段，并在规模化生产上进一步验证其行业领先技术所迈出的重要一步。通过打造高效的、可拓展的 AAV 基因治疗药物开发平台，方拓生物有望缩短从产品研发、临床试验到最终被批准上市的开发周期。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。