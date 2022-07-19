在 Win-Win 华为创新周期间，华为与广东移动联合发布了移动 VPN 解决方案。该方案可满足企业用户随时随地、安全便捷访问公网和园区内网的需求，助力企业办公移动化、灵活化，加速园区数字化、信息化进程，是园区专网的最优选择。

信息科技高速发展的时代，访问内网查阅资料、远程办公视频会议、在线课堂等成为了人们工作学习的日常。当用户使用传统 VPN 访问园区内网的时候，需要经过互联网绕行，高峰期间极易造成网络拥塞，业务访问速度慢、体验差，登录认证繁琐，严重影响办公效率。

移动 VPN 解决方案采用运营商移动网络进行数据传输，为园区用户提供一个随需直达的畅行专网，帮助用户随时随地、安全、便捷地接入企业内网，提升企业的生产效率。相比传统 VPN，移动 VPN 具有三个特点：第一，体验优，内网访问免绕行，网络下行速率提升可达 10 倍以上；第二，连接易，公专双域免登陆，实现互联网和园区网的无缝切换；第三，高可靠，5G 直连降风险，更安全、更可靠。

华为云核心网产品线总裁刘康表示，面向 5.5G，网络将从面向个人的公共网络延伸到面向行业的虚拟专网，为各行各业的数字化转型、融合创新提供有力支撑。移动 VPN 是专网领域的创新应用，将使我们享受到 5G 数字化转型带来的便利，提升行业生产效率。

广东移动副总经理葛磊表示，基于移动 VPN 推出的 5G 双域专网在广东外语外贸大学先行先试，实现 5G 网络与校园网的无缝融合，客户不换卡、不换号，无感切换互联网及校园内网，为校园网用户提供了一种新的内外网访问入口，访问速度更快、数据更安全，有效提升了校园信息化水平。除校园专网外，5G 双域专网还可在公共服务、远程办公、园区管理等场景广泛应用。