现代推出了 RN22e 和 N Vision 74，这是两款与其 N 性能子品牌截然不同的电动汽车研究，你可以说他们是概念车，但是现代有望将其推向市场。这家公司还确认 Ioniq 5 N 将于 2023 年首次亮相。电池电动 RN22e 的研究建立在最近发布的 Ioniq 6 的基础上，因此可以一瞥可能的 Ioniq 6 N，尽管现代汽车目前还是三缄其口。

RN22e 配备 430 kW 全轮驱动和 77.4 kWh 电池，这是起亚 EV6 GT 熟悉的组合。官方只说 RN22e 采用现代的 Electric-Global Modular Platform (E-GMP)，搭载 Ioniq 6 的车身设计。这家韩国汽车制造商尚未确认它是否真的会成为后续系列的预兆车型。

第二项研究 N Vision 74 依赖于复古设计以及高达 95 kW 的燃料电池系统和超过 500 kW 的后轮驱动的组合。据说氢气罐能够容纳 4.2 公斤的氢气。62.4 kWh 的电池不仅可以作为燃料电池的缓冲存储，还可以进行外部充电——现代在这里谈到了 “800 伏快速充电能力”。动力强劲的电动汽车，由电池和氢燃料电池共同驱动，5 分钟即可充满，最高时速超过 250 公里，续航里程超过 600 公里。这家韩国公司在这项研究中受到赛车运动的启发也就不足为奇了。

现代表示，N Vision 74 结合了电池和燃料电池电源，提高了冷却效率，而该研究设想根据驾驶条件以不同方式使用两种不同的电源。

这两项研究不仅仅是纯粹的展示车，而是将用作 “滚动实验室”，公司的 “先进技术在其中进行测试和验证，以便将其应用于未来的量产车型”。

现代汽车公司执行副总裁兼客户体验部负责人 Thomas Schemera 表示：“RN22e 和 N Vision 74 在我们整个产品系列的战略发展中发挥着重要作用，尤其是我们的电动高性能汽车。” “滚动实验室代表了我们最先进技术的不断发展，” 他解释说，并补充道：“这种独特的方法使我们能够将自己推向极限，从而为迎接未来的挑战做好准备。”

相比之下，Ioniq 5 N 显然是为经销商和客户准备的。现代汽车现已正式确认明年首映。这款紧凑型电动汽车将成为该品牌首款全电动高性能车型。尽管 Ioniq 5 N 的性能数据尚未公布，但鉴于 EV6 GT 和 RN22e，除了 430 kW 全轮驱动之外的任何其他车型都将是一个惊喜。