现代并没有隐瞒它想在电动汽车领域占据主导地位的事实。屡获殊荣的 Ioniq 5 等新电动车型掀起了销售风暴，这家韩国品牌在第一季度发布了令人印象深刻的电动汽车销售量。随着最近发布的 Ioniq 6 即将到来，看起来该公司的成功将变得更加强大。

但引领电动汽车革命需要的不仅仅是一系列合格的车辆。因此，这家汽车制造商宣布将在其本国建造一家专门的电动汽车工厂——这是现代近 30 年来在韩国的第一家新车工厂。目前，Ioniq 5 是在蔚山工厂（该工厂还生产其他几种燃料动力车型）和印度尼西亚工厂生产的。Kona Electric 在捷克共和国和印度组装。

该公司尚未分享有关新电动汽车工厂的许多细节，但该公司的工会表示预计将于 2025 年开始生产。《汽车新闻》报道称，韩国的工会工人对管理层在国外投资的决定感到沮丧，甚至威胁说采取罢工行动。

现代汽车已表示将投资 55 亿美元建设美国的电动汽车和电池生产设施。预计将于明年开始建设，预计将于 2025 年上半年开始生产汽车和电池。当时，该公司的 Euisun Chung 表示，“我们非常自豪地分享我们开设第一家的计划在美国专门的完整电动汽车和电池制造设施。”

在评论新宣布的韩国工厂时，Chung 透露认为新工厂对公司的持续增长势在必行。“计划在某些市场禁止销售内燃机汽车，因此新的电动汽车工厂对现代汽车的生存至关重要。” 这家汽车制造商正在全力支持电动革命。即使是高性能的 N 子公司也为电动汽车做好了准备，现代汽车最近向我们展示了未来运动车型的预告片。