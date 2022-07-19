根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，2022 年 6 月腾讯《王者荣耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金 2.38 亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军。来自中国 iOS 市场的收入占 95%，海外市场收入占比为 5%。（说明：数据不包括第三方安卓渠道）

米哈游《原神》移动端以 1.54 亿美元的收入位列榜单第 2 名，比 2021 年 6 月增长 58.5%。其中，44% 的收入来自其中国 iOS 市场，日本市场的收入占 25.5%。

榜单前五另外三款游戏为腾讯《PUBG Mobile》、Niantic《Pokémon GO》和 King《Candy Crush Saga》。

2022 年 6 月，全球手游玩家在 App Store 和 Google Play 付费约 64 亿美元，同比下降 10%。美国依然是全球移动游戏收入最高的市场，贡献了 18 亿美元，占全球总收入的 28.4%。日本市场排名第 2，占 19.3%；中国 iOS 市场排名第 3，占 18.7%。

本期 Niantic《Pokémon GO》全球吸金 1.10 亿美元，相较 2022 年 5 月增长了约 58%，同比增长 11.8%。，是目前今年表现最好的月份。这主要归功于游戏在 6 月 4 日至 5 日举行的年度大型活动 Pokémon GO Fest，玩家必须在游戏中购买门票才能参加。在 6 月 3 日活动开启前一天，游戏的收入飙升至 780 万美元，在 6 月 4 日至 5 日期间，游戏的收入达到 1600 万美元。

在世界许多国家放松社交距离限制后，7 月份该游戏还将举行更多的现场 Pokémon GO Fest 活动，并在 8 月 27 日举行为期一天的特别决赛。