近日，南京天洑软件有限公司（简称 “天洑软件”）完成数亿元 C 轮融资，该轮由纪源资本和君联资本联合领投，老股东云启资本持续加注。本轮融资主要用于增强研发力量，提升设计、仿真、优化、数据分析、故障诊断等产品商业化推广能力。

天洑软件成立于 2011 年，定位于下一代智能设计的全球引领者，集聚了国内外顶级工业软件开发专家，其仿真软件产品在多个行业帮助用户完成高效设计，优化软件已经达到领先水平，部分产品已开拓到海外市场。

天洑软件在业内率先将 AI 算法与工业设计软件开发相融合，坚持设计仿真优化一体化、设计运维一体化，自主研发了一系列行业通用软件：智能热流体仿真软件 AICFD、智能结构仿真软件 AIFEM、智能优化软件 AIPOD、智能数据建模软件 DTEmpower；自研的行业专用软件有智能旋转机械设计运维一体化软件 AITurbo、智能管道设计运维一体化软件 AIPIPE 等。

天洑软件成立十余年来坚持软件核心代码完全自主，坚持多行业商业客户在使用中深度打磨，累计服务客户超过 400 家，覆盖能源动力、船舶海洋、航空航天、汽车、家电、电子等行业。

天洑软件将于 2022 年 7 月底发布多款产品的新版本（2022R2），AICFD 将全面升级旋转机械和电子散热模块，AIFEM 重磅升级界面和求解性能，AIPOD 提供更丰富的实验设计（DOE）算法和后处理功能，DTEmpower 新增时间序列工具包，AIPIPE 增加管道元件种类、规范种类、材料库种类。

创始人张明博士表示：“我国正从制造业大国向制造强国转型，研发设计类软件在转型过程中将扮演重要角色，工业制造与工业软件相辅相成，向制造强国转型过程中一定会培育出一批优秀的工业软件企业。天洑软件立足 “智能工业设计软件”，在十余年算法积累的基础上不断融入 AI 新算法，在本轮融资基础上一定能够抓住当前的战略机遇期，实现国产自研研发设计软件的跨越发展。”

纪源资本全球管理合伙人符绩勋表示：“CAE 是先进制造业的重要基础软件，随着制造业精密度和效率的不断提升，对于 CAE 软件的需求会日益提升。天洑团队具备扎实的工业软件开发、应用的能力和经验，并将 AI 算法与 CAE 软件相结合，在成立 11 年来，不断打磨、迭代产品，积累客户资源。我们相信在创始团队的带领下，天洑软件将不断取得突破，最终成为世界级的工业研发设计软件供应商。”

君联资本表示：“研发设计类工业软件作为工业 “卡脖子” 核心领域，是君联资本持续布局的重要方向，也是我国工业核心技术自主可控的关键基础设施。天洑团队经过十余年的技术积累和产品迭代，在攻坚 CAE 求解器等核心算法的同时，基于实际工程场景开发了多种智能工业设计软件，积极推动 AI 算法在高端研发设计领域的落地。君联看好天洑的优秀团队、自主攻坚能力、和 “AI+仿真+优化+运维” 的一体化创新方向，并将持续支持天洑在国产化替代道路上的发展与成长。”

老股东云启资本执行董事韩义表示：“工业软件作为数字中国的关键支撑，是产业智能升级不可或缺的重要部分，天洑团队拥有顶尖的技术能力和扎实的行业积累，坚持核心代码自主创新的同时，具备国际视野和竞争力，我们相信并看好天洑保持技术创新，持续升级产品，助力我国工业数字化转型。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。