7 月 20 日，中国信息通信研究院云计算与大数据研究院在线上举办了 “2022 护脸计划成果发布会”，在会上对人脸识别安全、合规相关标准进行解读。同时公布了首批通过测试的企业名单，包括招商银行、支付宝 IoT 刷脸支付系统、马上消费等在内的十多家行业成员正式获得中国信通院的护脸计划测评证书。该项测评，核心从人脸信息的安全和隐私保护维度出发，旨在推动中国人脸识别行业整体的健康良性发展。

据了解，为了加强消费者的人脸信息隐私权益保护，推动人脸识别行业健康发展，中国信息通信研究院云计算与大数据研究所于 2021 年 4 月倡议发起了 “可信人脸应用守护计划”（以下简称 “护脸计划”），通过技术研究、标准编制、测试评估、行业自律等方式，推进构建 “护脸” 生态。

作为首批获得认证的企业之一，支付宝方面透露，在 “护脸计划” 的推动下，人脸识别相关行业的发展将更加规范，对于普通用户的信息安全保护也将更加完善和可靠。

据了解，支付宝在 IOT 行业已经耕耘多年，达到金融级安全水平，目前相关的算法和终端硬件已经获得了包括国家金融科技测评中心、中国电子技术标准化研究院、公安部安全与警用电子产品质量检测中心、中国信通院、ISO 国际安全认证等多项测试和认证。