根据 Canalys 发布的最新数据，2022 年第二季度，全球智能手机出货量同比下降 9%。在经济动荡和地区不确定性因素的影响下，市场需求开始萎缩。得益于 A 系列低端机型供应增强，三星以 21% 的市场份额，位居首位。随着市场对 iPhone 13 的强劲需求，苹果以 17% 的市场份额，位居第二。小米、OPPO 和 vivo 在中国继续面临市场需求调整，遭遇两位数的跌幅，市场份额分别为 14%、10% 和 9% 。

Canalys 研究分析师 Runar Bjørhovde 表示：“随着智能手机市场的前景颓靡，厂商被迫在第二季度复盘其发展战略。经济动荡、需求低迷以及库存积压使得厂商迅速调整 2022 年下半年的产品组合。消费者的预算紧缩，一部分的需求将转向低端产品，而供过于求的中端产品将是厂商着重调整产品发布的价位区间。”

Canalys 分析师 Toby Zhu 则表示：“需求的下降引起整个智能手机供应链的极大关注。尽管零部件的供应和成本压力正在缓解，但在物流和生产方面仍有一些担忧，比如一些新兴市场的进口法律法规和海关的收紧，导致发货延迟。在短期内，厂商将寻求在年末新产品发布之前利用促销和优惠来加速老产品的销售，以缓解渠道的流动性压力。但与去年被压抑的需求相比，今年消费者的可支配收入受到了通货膨胀飙升的影响。与渠道的加深合作实时监测库存和供应状况，对于厂商识别短期机会，同时长期保持健康的渠道合作关系将是至关重要的。”