近日，芯迈微半导体 (Cmind-SEMI) 宣布完成数亿元人民币融资，本轮融资由君联资本领投。

芯迈微半导体成立于 2021 年，注册地位于广东珠海横琴，在中国上海、杭州、西安、深圳和美国尔湾 (Irvine) 等地设有产品研发中心。该公司专注于提供 4G 和 5G 无线通信芯片及整体解决方案，产品规划涵盖物联网 (IoT)、车联网 (C-V2X) 和智能手机。

芯迈微半导体创始人、董事长兼 CEO 孙滇表示：“全球蜂窝网络制式和市场格局正在加速演进：2G 和 3G 在逐渐退网；4G 基站覆盖在继续补充和完善，4G 逐渐成为未来 10 年全球最好的一张网络；5G 基站覆盖在高速扩张，5G 已然成为未来 10 年最具潜力的一张网络。全球蜂窝通信网络制式新的格局逐渐形成——退网 2G/3G，长尾 4G，潜力 5G，畅想 6G。”

据其介绍：“当前的智能手机是第一波分享 5G 红利的产品形态。可以预见，物联网 (IoT) 将是除智能手机之外，分享 5G 红利的第二波产品集形态，背后隐藏着更加巨大的市场和机会。芯迈微半导体当前的策略是做实 4G，发力 5G，关注 6G。芯迈微自成立以来，员工规模和实力持续壮大，产品开发扎实稳步推进，相关性能指标优异，芯片将于今年下半年流片和回片。芯迈微半导体将坚持聚焦核心业务、聚焦核心能力和聚焦核心客户，努力打造高品质产品，让我们的产品可以改变生活、改变社会。”

君联资本联席首席投资官陈瑞指出：“4G/5G+IoT 通信芯片已经成为万物互联时代的 ‘新基建’，充分赋能物与物、人与物的数据链接，孕育出巨大的想象空间和商业机会，5G+IoT 更是恰逢其时，技术使能下的车联网等增量市场呈现巨大增长势头。芯迈微半导体团队是行业中极其稀缺的具有从 4G 到 5G 全栈移动基带芯片独立研发能力的团队，具有近二十年技术积淀和行业积累，我们非常看重孙总所带领的专业团队，技术扎实、业务扩展路径清晰，具有很强的凝聚力与向心力，相信在孙总带领下，公司在全球移动通信芯片的大潮中必将成为领先公司。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。