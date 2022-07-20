通用汽车发布了全电动 2024 Chevrolet Blazer EV，扩大了该品牌不断增长的电动汽车产品组合，使电动汽车的拥有更容易获得，并将雪佛兰推向不断增长的中型电动跨界车市场的核心。多种不同的内饰、多种续航里程选项——包括充满电后 GM 估计的续航里程可达 320 英里——以及可用的前轮驱动、后轮驱动和全轮驱动配置为客户提供更多选择，以及无缝的 EV 充电体验，几乎覆盖每一种生活方式。

这些选择包括可用的 1LT、2LT、RS 和雪佛兰首款电动 SS 性能配置，以及用于警察车队应用的追踪级警用追踪车辆 (PPV) 车型。Blazer EV 基于 GM 的创新 Ultium 平台，其运动造型提升了 2018 年由汽油驱动的雪佛兰 Blazer 建立的先驱设计，以及受 Camaro 和 Corvette 启发的性能提示，让外观更加动感。

Blazer EV SS 的设计和工程设计符合标志性的 Super Sport 性能标志的传统，为客户提供了阵容中最强大的体验。它具有独特的性能 AWD 推进配置，旨在产生高达 557 马力和高达 648 lb-ft 的扭矩，以及独特的 WOW（大开瓦）模式，可实现大约不到 4 秒的百公里冲刺（基于 GM 估计）。

“Blazer EV SS 拥有真正跑车的灵魂，”“虽然它代表了雪佛兰电动汽车系列的性能巅峰，但所有车型都提供激动人心的功能，让真正的性能爱好者感到惊讶和高兴。”

Blazer EV 的其他亮点包括：