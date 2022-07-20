华为日前宣布作为创始成员加入 Sisvel Wi-Fi 6 专利池。使用者可以通过该专利池获得华为及其他入池专利权人的 Wi-Fi 6 标准必要专利许可。华为的 Wi-Fi 6 产品也同时获得专利池的许可。

“华为希望并且乐于与产业界分享我们在 Wi-Fi 领域的创新技术，” 华为公司知识产权部部长樊志勇表示，“Wi-Fi 技术广泛应用于消费电子、智能家居、工业企业等领域。专利池可以提高专利许可透明度，减少许可纠纷。使用者可以一次性获得该专利池所有专利的许可，提高许可效率、降低许可成本。”

同时，樊志勇表示，华为一向倡导创新者应获得合理回报。专利池可以帮助企业许可专利，将许可收入投入再创新，这对中小企业尤其重要。华为期待专利池的成功运营可以吸引更多企业投入下一代 Wi-Fi 技术的研究。

Sisvel 总裁 Mattia Fogliacco 表示：“我们非常高兴华为作为专利权人加入我们新的专利池。在过去两年的推动下，我们建立了一个有益于技术市场的框架方案，可减少摩擦并平衡创新者和使用方的利益。华为同意作为创始成员以及同时作为许可方和被许可方加入这一专利池，验证了该方法的可行性。我们相信，基于华为和其他入池专利权人所贡献的高质量知识产权，该专利池将很快吸引更多的被许可方和专利权人。”

该公司称，对于希望通过双边谈判达成直接许可的公司，华为继续保持开放态度。使用方可以选择通过 Sisvel Wi-Fi 6 专利池或者与华为达成直接许可的方式来获得华为 Wi-Fi 6 专利的许可。