中国首款敞篷电跑 MG Cyberster 公布量产造型细节。车头低压、车肩挺拔、轮毂饱满，这是 MG 不断与用户共创后的完美呈现，真正将用户向往的敞篷代表的生活方式变成现实，创造出新的出行价值。

该车的整体造型将与概念车相似，但会有所缓和。我们可以看到，前端将配备一组极具侵略性的前大灯和醒目的保险杠以及形状特别有趣的前格栅。该视频还显示，它将配备与概念车不同的传统后视镜，并将配备黑色折叠软顶。该预告片还展示了车顶机制将如何运作。

新车锁定剪刀门两座跑车的帅气造型，前脸将 MG 经典的格栅演变为通向前轮的空气动力学风道，尾部鸭尾上翘干脆利落，展现简约性能美学的同时也将空气动力学发挥到极致。车灯设计是整车的点睛之笔，前大灯以原子能为灵感，采用参数化的纹理，使日间行车灯组形成了如时空隧道般的高能效果；尾灯设计融入当代艺术特有的矛盾美学，将米字旗进行解构强化，以箭头作为超级符号，彰显果断爽利个性，高度还原概念车造型。

MG Cyberster 不止承载着中国汽车工业的跑车梦想，还让用户向往的敞篷代表的生活方式变成现实。同时，其以纯电敞篷跑车新品类，带领中国车市走进电动化领潮的 3.0 个性时代，让 MG 百年跑车基因焕发出新光彩，彰显了 MG 年轻化的决心。

MG Cyber​​ster 概念车配备了不少于四个电动机，使其能够在不到 3 秒的时间内达到 62 英里/小时（100 公里/小时）。该概念还声称拥有超过 497 英里（800 公里）的续航里程，我们认为这一数字不太可能与公路车型相匹配。

该车尚未宣布发布日期，但显然它将在 2024 年发布以庆祝 MG 百年诞辰。这意味着它可能会在 2023 年首次展示。