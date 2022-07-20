阳光、气温上升、清新的绿色风景：恰逢夏季，MINI 首次将全电动 MINI Cooper SE 作为敞篷车展示。不是作为批量生产版本，而是作为一个独特的样本，展示了通往全电动高端品牌的道路如何继续下去，并在未来为经典的运动型露天驾驶带来电气化可能。

作为一款开放式四人座，MINI Cooper SE Con​​vertible 是世界上唯一一款在小型车领域采用全电动传动系统的高级敞篷车。凭借这一领跑者，这家英国高端品牌首次将经典的运动性、最大的敞篷驾驶乐趣和本地零排放的电动汽车相结合。

一次性车型将在美国传统社区活动 “MINI Takes the States” 中首次向公众展示。独特的车型基于 MINI Cooper S 敞篷车的车身。电动 MINI Convertible 的长度也为 3,863 毫米，轴距为 2,495 毫米，宽度为 1,727 毫米，高度为 2,495 毫米。行李箱中的装载量也保持在 160 升不变。

驱动技术来自宝马集团位于丁戈尔芬和兰茨胡特的电动汽车技术中心。MINI Cooper SE Con​​vertible 使用与三门 MINI Cooper SE 相同的驱动组件。小型电动机带来的极其和谐的轴荷分布有利于灵活且易于控制的操控。

与 MINI Cooper SE 一样，135 kW/184 hp 的电动机将具有标志性卡丁车感觉的敏捷操控传递到电动汽车世界，并能在 7.7 秒内从静止加速到 100 公里/小时。在 WLTP 测试周期中确定的 230 公里范围内，可以在城市环境以及城市范围之外进行露天游览。MINI Cooper SE Con​​vertible 将敞篷驾驶乐趣与巧妙的功能相结合。全电动且因此特别安静的纺织软顶可在 18 秒内打开和关闭。只需按一下按钮，即可在车速高达 30 公里/小时时激活软顶，并提供三种设置：打开、关闭或作为天窗。

凭借这一一次性产品，MINI 吸引了该品牌标志性的露天驾驶乐趣不断增长的粉丝社区，同时，以可持续、透明和可理解的方式为全球汽车市场注入了新的活力。MINI Cooper SE 车型的例子特别令人印象深刻地证明了 MINI 品牌向电动汽车的成功转型。

在 MINI Cooper SE 的最大市场德国，几乎每三辆 MINI 就已经实现了电气化。为了让这种对电气化驾驶的热情持续下去，MINI 让每天的充电变得简单方便。MINI Charging 为德国的 MINI 司机提供了灵活的家庭和工作充电解决方案，以及使用欧洲最大的公共充电网络之一，包括超过 250,000 个充电点。