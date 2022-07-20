锂离子电池的全球领导者松下能源和堪萨斯州州长劳拉·凯利联合宣布，堪萨斯州已批准松下能源有限公司提交的 “吸引强大经济扩张”(APEX) 州激励申请。该协议将使该州拟建的美国锂离子电池制造厂的选址。

松下能源计划在堪萨斯州的一处房产开发该项目，预计该项目将为当地经济带来重大的经济活动和机遇，并可能创造多达 4,000 个新工作岗位，并带来约 40 亿美元的投资。该公司已在堪萨斯州的德索托为这个潜在项目确定了一个地点。

“这个项目将为堪萨斯州的经济带来变革，提供高质量、高科技的就业机会，同时为该州带来一个正在打造更可持续未来的新产业，” 州长劳拉·凯利说。“这对堪萨斯州来说是一个重要的里程碑，肯定会推动经济增长和发展。”

Panasonic Energy Co., Ltd. 总裁兼首席执行官 Kazuo Tadanobu 表示：“随着汽车市场电气化程度的提高，扩大美国的电池生产对于满足需求至关重要。“鉴于我们领先的技术和丰富的经验，我们旨在继续推动锂离子电池行业的增长，并加速迈向净零排放的未来。”

Panasonic Energy 是锂离子电池领域的全球领导者，在电池技术和电池业务运营方面拥有 100 年的创新历史。随着汽车行业转向更可持续的电动技术，松下能源计划扩大其电动汽车电池的生产。该公司为实现推动这一转型所需的更高效率和规模经济做出了贡献，堪萨斯州的计划设施支持该公司通过减少全球碳排放为社会做出贡献的承诺。

松下能源有限公司执行副总裁兼电动汽车电池业务负责人 Kris Takamoto 表示：“堪萨斯州有着令人印象深刻的拥有熟练制造劳动力的历史。“我们赞赏堪萨斯州对可持续发展的奉献以及对清洁和可再生能源领域的承诺和增长。”

该公告是在松下集团在内华达州斯帕克斯的北美松下能源 (PENA) 开始生产锂离子电池五年后发布的。PENA 现在是世界上最大的锂离子电池工厂之一，出货量超过 60 亿个 EV 电池。虽然 PENA 在内华达州斯帕克斯的业务将继续，但堪萨斯州的新工厂旨在进一步支持松下在推进美国电动汽车行业的长期承诺。