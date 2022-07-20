动点出海获悉，印尼数字化招聘平台 Pintarnya 近日宣布，最新完成的一笔种子轮融资价值 800 万美元。截至目前，该公司筹集到的种子轮资金总额达到了 1430 万美元。

据透露，本次投资活动由 East Ventures 和 VVSEAI 共同参与。此前，Pintarnya 于今年 5 月获得的 630 万美元种子轮资金来自 General Catalyst 和红杉印度等机构及一些天使投资人。

针对新资金，Pintarnya 表示将用于寻求优秀的工程师、设计师、产品经理、市场营销和运营管理人员加入团队。与此同时，该公司还计划加大在科技研发上的投入，由此提升自身数据支撑能力来打造全新的求职生态，为印尼及更多国家与地区的雇主和应聘者提供更好的服务。

Pintarnya 由 Nelly Nurmalasari、Henry Hendrawan 和 Ghirish Pokardas 成立于 2022 年 5 月，是印尼一家数据驱动的一站式招聘服务平台，旨在通过打造一系列高质量的数字化产品为数百万印尼蓝领赋能，并助力推动当地招聘市场的数字化转型。

有消息称，在以往的印尼，求职者找工作和雇主招员工的效率都比较低。Pintarnya 表示，该公司一直致力于利用自身技术手段及数据分析等能力来帮助个人用户解决求职过程中遇到的困难，最终获得合适的就业机会并争取到理想的薪资待遇，此举也能让企业用户的招聘活动实现高效率和低成本。

Pintarnya 进一步表示，它会基于对企业岗位职能要求、应聘者工作技能和双方地理距离等要素的综合分析来给出推荐的职位或用人建议。据悉，此项业务将有效促进岗位供需双向的精准对接，最终实现多方共同获益。

数据显示，Pintarnya 目前累计已为 6000 多个雇主及 10 万余名求职者提供过服务，用户主要集中于餐饮、零售、物流和酒店等领域。