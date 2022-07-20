根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，SYBO Games《Subway Surfers》以 2600 万次下载，位列 6 月全球移动游戏下载榜榜首，比 2021 年 6 月增长 63.5%。印度是该游戏第一大市场，贡献了近 14.7% 的下载量；其次是美国，占 10.2%。（注：下载量仅统计 App Store 和 Google Play，不包括第三方安卓市场）

Garena《Free Fire》以 2470 万次下载排名第 2，相较去年同期增长 26.9%。

排名前五的另外 3 款游戏依次 Kitka Games《Stumble Guys》、Supersonic Studios《Bridge Race》，Crazy Labs《Dessert DIY》。

2022 年 6 月，全球手游在 App Store 和 Google Play 的下载量为 46 亿次，同比增长 2.2%。印度市场以 8.45 亿次下载排名第 1，占全球总下载量的 18.4%。美国市场以 9% 的下载量排名第 2，其次是巴西市场，占 8%。

本期《Stumble Guys》下载量达到 2250 万次，比 2022 年 5 月增长 44.7%，达到去年 6 月的 7.4 倍，是迄今为止下载量最高的月份。印尼是该游戏新安装次数最多的市场，6 月份下载量达到 540 万次，约占总下载量的 24%。巴西市场以 8.5% 排在第二，美国市场以 7.2% 紧随其后。

说明：Sensor Tower 下载量数据仅统计 App Store 或 Google Play 账号首次安装，同一个账号在不同或相同设备的多次安装不重复统计。下载量数据已合并同一个应用的多个版本，如 Facebook 和 Facebook Lite。