根据 TrendForce 集邦咨询发布的研究报告，电动车中能够采用外部充电或补充燃料的 BEV、PHEV、FCV，预估其销售量至 2025 年合计将超过全球新车销售量的 25%。主要的市场推动力来自于全球加速脱碳，各国与各企业在碳中和的大目标下，淘汰高度依赖石化燃料同时又是碳排大户的燃油车将是重中之重。

随着电动车而崛起的产业众多，充电设施为其中一块最为庞大的车外商机。充电设施的完善程度是一国电动车能否持续成长的关键，根据 TrendForce 观察，各国的预算将加速转向扶植建设充电设施、建立制度与标准上。此外，对于车与充电设施的比重（车桩比），也已经脱离仅以数量作为建设的评估基准，而是因地而异、因规格而异的进行适地规划，这使得充电设施除了建设数量外，还有众多发展面向值得注意。

TrendForce 表示，充电技术的发展与车和设施紧密扣合，包括高压快充、双向充电（V2G）、即插即充（Plug & Charge）等皆需要两者相互配合实现。此外，随着全球净零在即，除了加速电动车的生产、销售外，对于供应电动车动力的电力来源也成为焦点，因此充电站采用再生能源发电也是重要的趋势之一。

COP26 联合国气候大会签订的「零排放车辆宣言（pledge to zero-emissions vehicles）」，预计在 2040 年实现全球范围内的新车和货车（Van）达零排放，2035 年内在主要市场实现零排放，此将成为电动车与充电产业冲刺发展的高速期。