近日，一站式外贸企业跨境金融和风控服务公司 XTransfer 与德意志银行集团 “以下简称 “德意志银行”）合作推出的跨境收款解决方案，在《财资》杂志 (The Asset) “2022 年全球最佳财资/贸易/供应链/风险管理评选”（The Asset Triple A Treasury, Trade, SSC and Risk Management Awards 2022）中，荣获 “最佳外汇风险管理方案” 殊荣。

《财资》是亚洲知名财经杂志，旗下「财资、贸易、供应链及风险管理评选」已连续举办 15 年。奖项由专业投资者及财经分析员组成的评审团经过严格筛选评出，旨在表彰过去一年业务具有卓越表现的机构及企业，被誉为亚洲投资界最具公信力的奖项之一，其评比在亚洲地区乃至国际金融市场享有较高的影响力和权威性，其获奖机构更是代表着各个行业的高水平。

今年，《财资》杂志 (The Asset) 经过长达数月的评选，综合数百家机构调研反馈，最终评选出亚洲地区的财资管理领域新经济解决方案。此次评选结果显示，XTransfer 与德意志银行合作推出的跨境收款解决方案，以其突出的外汇交易便利性以及高效的资金处理能力，在与其他入围者的激烈角逐中脱颖而出，备受评委会肯定。

去年 12 月， XTransfer 宣布将在德意志银行的支持下，为中小微外贸企业推出全球收款账户、本地收款账户以及外汇交易服务，在实现无缝跨境收款体验的同时减少交易成本。其中，全球收款账户支持包含人民币在内的多个主流币种，中小微外贸企业可以使用该全球收款账户，收取来自全球各地的贸易货款。本地收款账户可使海外买家仅需通过线上汇款，支付本地国内汇款手续费，为收款卖家节省跨境汇款产生的一大笔中间行手续费。在外汇交易方面，作为全球领先的外汇业务银行，德意志银行协助 XTransfer 为中小微企业提供更具竞争力的外汇报价，大幅降低货币转换成本。

德意志银行企业现金管理亚太区主管 Chintan Shah 表示：“作为领先的全球性银行，德意志银行以支持贸易往来为初心，长期致力于帮助客户更加便捷地开展跨境业务。自 1872 年首次进入亚太及中国市场以来，德意志银行始终专注于发挥全球业务网络优势，积极联通亚太与全球市场，协助各类企业管理跨境业务，助力实现企业在全球各个市场的发展愿景。”

在成立 5 年的时间里，XTransfer 专注于 B2B 外贸收款，服务超过 25 万家外贸企业客户，以科技为桥梁，链接全球大型金融机构和中小微企业，让中小微外贸企业享受到和大型跨国集团企业同等水平的跨境金融服务。

针对跨境交易中严峻的反洗钱风控挑战，XTransfer 打造了以中小微企业为中心的，数据化、自动化、互联网化和智能化的反洗钱风控基础设施，包括智能信息洞察系统和智能决策分析系统在内的风险管理两大核心系统模块，以快速识别高风险客户和高风险交易。此次获得《财资》杂志 “最佳外汇风险管理方案”，凸显了业界对 XTransfer 的产品服务、反洗钱风控能力以及未来发展潜力的高度认可。

未来，XTransfer 将依托雄厚的技术实力、产品创新能力和卓越的合规实践，继续加强与知名跨国银行及金融机构的合作，为更多中小微外贸企业提供更好的服务。