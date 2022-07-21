7 月 21 日，2022 支付宝合作伙伴大会在杭州举办，支付宝开放进度几何？商家、服务商如何把握生态红利？支付宝如何持续助力商家数字化运营？一文盘点支付宝平台开放的最新亮点。

开放提速：四大「拳头产品」升级 App「黄金位」全开放

自确立「去中心化为主、中心化为辅」的开放原则以来，支付宝开放也逐步提速：过去一年，累计开放平台通用产品 78 个；与合作伙伴共创场景解决方案超 200 个；小程序月活提升近 3 成，其中生活服务类小程序成为主流，平均每天服务近 7 亿人次。

面对商家、服务商日益多元的数字化运营需求，平台产品开放广度也进一步拓展，从品牌大商家惠及中小企业。会上，小程序、生活号、商家券、公域推广体系 4 大产品悉数宣布升级并全量开放，进一步为商家和服务商接入降门槛、提效率。

支付宝开放搜索 “小程序直达”，所有商家只要有小程序，就能配置个性化搜索直达专区；“消息” 功能升级，商家小程序可通过支付宝 App 首页的消息提醒向用户推送订单消息、支付消息、订阅消息，进行用户召回，同时支付消息开放，商家可以基于支付绑定小程序，扩大私域运营空间；公域 “日常推广” 功能上线，商家有机会获得免费流量推荐；新升级的生活号与小程序一起，从内容营销到服务转化，双轮驱动助力商家数字化运营。

支付宝生态产品总经理陈先达表示：“伴随这些产品开放，商家只要有小程序，生意就能很方便地延伸到支付宝 App 首页”。据统计，目前支付宝 App 首页搜索框、首页应用中心、首页消息提醒、首页推荐卡片、支付成功页、生活频道、消费券频道、会员频道 8 大 “黄金流量位” 均实现了面向商家的开放，也为代运营服务商提供了更多机遇。

同时，支付宝也在会上宣布，商家平台、服务商平台、开放平台 3 大平台体验全面升级，实现一站式可查可用。

持续加码：百亿「资源包」+数字化自运营模型 助力降本提效

除了产品层面的开放，政策支持也是商家、服务商群体的核心关注点。根据生态伙伴的数字化发展需求，支付宝公开了两大助力计划，宣布投入 100 亿资金资源，全力支持商家和服务商。

支付宝小程序商家以及符合条件的餐饮、快消、自营品牌商家，可以通过 “繁星计划 2.0” 和 “罗码计划”，用自运营兑换激励点数，获取支付宝更多公域流量推广。而服务商除了拿到政策返佣和流量代运营能力，还可以通过支付宝 “乘风计划” 提供的产品、营销等资源，孵化优秀解决方案。

蚂蚁集团副总裁、支付宝生态发展事业部总经理何勇明表示，要开放平台能力，投入资金资源，和 1000 个服务商共创具有商业潜力的场景解决方案。

在真金白银投入之外，支付宝也首次对外发布商家数字化自运营模型 “C-CARE” 及对应的产品支持体系。支付宝 “C-CARE” 模型是商家在支付宝上做精细化用户运营的整体方案，以用户价值为中心（C），从扩大用户规模（C）、促进用户活跃（A）、激发用户潜在价值（R）和提升经营效率（E）4 个维度入手，帮助商家解决从获客、转化、复购到用户沉淀的问题，支持商家数字化的可持续发展。