自年初宣布全面开放 “五福” 以来，支付宝动作密集，外界也关注其作为头部平台之一，如何持续助力商家数字化。7 月 21 日，在 2022 支付宝合作伙伴大会上，蚂蚁集团副总裁、支付宝生态发展事业部总经理何勇明，首次对外展示了支付宝商家数字化自运营模型。

数据显示，支付宝生态开放进一步提速：过去一年，平台开放了通用产品 78 个；平台与生态伙伴共建场景解决方案超 200 个；小程序月活提升近 3 成。

何勇明表示，当前商家数字化运营已经进入 “深水区”，构建可运营的用户资产与持续转化才能增强商家数字化的生命力。为此，支付宝首次对外发布了商家数字化自运营模型 “C-CARE”。

支付宝 “C-CARE” 模型是商家在支付宝上做精细化用户运营的整体方案。以用户价值为中心（C），从扩大用户规模（C）、促进用户活跃（A）、激发用户潜在价值（R）和提升经营效率（E）4 个维度入手，帮助商家解决从获客、转化、复购到用户沉淀的问题，支持商家数字化的可持续发展。

在政策层面，据了解，支付宝目前已通过 “繁星计划 2.0” 开放超百亿公域流量，助力商家私域可持续自运营。与此同时，针对服务商推出 “乘风计划”, 开放平台能力，加大资金、资源投入，与合作伙伴共同打造 1000 个场景解决方案，助力合作伙伴探索可持续发展的商业模式。

何勇明表示，“生态好，支付宝才会好，我们将坚定走好 ‘去中心化为主、中心化为辅’ 的开放路线。”