百度重磅发布了第六代量产无人车——Apollo RT6。基于自动驾驶技术的重大突破，Apollo RT6 不但具备城市复杂道路的无人驾驶能力，而且成本仅为 25 万元。根据规划，Apollo RT6 会于 2023 年率先在萝卜快跑上投入使用。它的量产落地，将加速无人车规模化部署，重新定义汽车和未来出行方式。

百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示，百度把自动驾驶汽车的成本，降低至业界的十分之一，相当于一辆普通新能源汽车的价格。无人驾驶汽车成本的大幅下降，以至于我们可以部署上万辆这样的车在全国各地了。未来打无人车，要比现在打车便宜一半。

发布现场，央视主持人撒贝宁与百度集团资深副总裁、智能驾驶事业群组总经理李震宇一同见证了 Apollo RT6 的首次亮相。Apollo RT6 是百度面向未来出行自主研发、正向设计的量产车，整车针对乘客需求和无人驾驶出行场景进行了深度设计。Apollo RT6 外观采用了贯穿一体的空间飞梭车身及银河腰线，突出科技感与安全感；创新性的龙骨天窗，将车顶传感器与天窗结构高度集成融为一体，彻底革新了自动驾驶改装车的造型；为了进一步提升出行便利性，车辆还配置了具有识别和提示功能的灵犀交互灯语、智能电动侧滑门等人性化功能。

智能座舱方面，Apollo RT6 打造了百变智能空间，给乘客提供最极致的出行体验。Apollo RT6 支持有方向盘、无方向盘两种模式，前排可根据不同出行场景配置座椅、售卖机、办公桌、游戏机等，满足乘客办公、娱乐等多元需求。此外，Apollo RT6 后排 1050mm 超大空间、独立座椅以及智能交互系统后移设计，实现了 A 级车的尺寸、B 级车的空间、C 级车的体验。

Apollo RT6 源自百度自研的「阿波罗星河」架构平台，作为该平台的首款车型，Apollo RT6 实现了 100% 车规级和整车全冗余系统，相较于市面上的改装车可靠性高出两到三个数量级，全面保障乘客出行安全。Apollo RT6 硬件上，具备架构冗余、计算单元冗余、制动系统冗余等七重全冗余系统，任何单一零部件或系统失效，备用的冗余系统都可以瞬时完成补位；软件上，搭载了整车+自动驾驶系统一体的故障诊断及风险降级体系。

李震宇强调，Apollo RT6 既是一辆车，也是一位好司机，它自带的自动驾驶技术，相当于拥有 20 年驾龄的司机。Apollo RT6 搭载了百度最新一代无人驾驶系统，具备比上一代车型更强的 L4 级自动驾驶能力，可应对城市各类复杂道路和场景。Apollo RT6 配备的车规级高算力主冗双计算单元，算力可达 1200Tops。全车 38 个传感器深度融合，实现远中近三重检测能力全覆盖，具有更精准感知能力。作为国内最早布局自动驾驶的企业，百度 Apollo 自动驾驶能力已得到广泛验证，测试总里程超过 3200 万公里，萝卜快跑已在北京、上海、广州、深圳等城市实现自动驾驶出行服务，订单量超 100 万，百度已坐稳全球最大自动驾驶出行服务商。

百度 Apollo 深耕自动驾驶九年，共推出了六代无人车。相较于前五代车型，Apollo RT6 实现了 AI 技术和车辆工程的深度融合，具备高安全、高质量、低成本等优势。Apollo RT6 不仅是面向未来出行的一款标志性产品，也将使无人驾驶出行变得触手可及。