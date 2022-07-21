亚迪股份有限公司（以下简称比亚迪）日本分公司（BYD JAPAN 株式会社）在东京召开品牌发布会，继商用车之后宣布正式进入日本乘用车市场，并亮相元 PLUS、海豚和海豹三款车型。

1999 年，比亚迪以二次充电电池为起点，开始服务日本客户。随后，比亚迪纯电动大巴、新能源储能系统以及纯电动叉车等业务在日本顺利开展，凭借优质的产品与优秀的运营表现，获得了日本客户与民众的广泛肯定和支持，积累了良好的市场基础和品牌口碑。如今，比亚迪新能源汽车足迹遍布全球六大洲，70 多个国家和地区，超过 400 个海外城市。

比亚迪集团董事长兼总裁王传福发表视频致辞并表示：“作为全球最早研发新能源汽车的企业，比亚迪经过 27 年对绿色梦想的坚守，全面掌握了电池、电机、电控和车规级芯片等全产业链核心技术。今天，在日本消费者的支持和期待下，我们带着新能源乘用车来到日本。比亚迪和日本拥有共同的绿色梦想，这让我们与日本广大消费者没有距离。”

比亚迪亚太汽车销售事业部总经理刘学亮表示：“从今天开始，我们将携手本土优秀的经销商和合作伙伴，逐步建立完善的销售和服务体系，为日本消费者带来更加绿色环保的出行方式和更好的服务体验。”

与此同时，比亚迪公布并亮相了元 PLUS、海豚和海豹三款即将在日本乘用车市场发售的车型。元 PLUS 预计于 2023 年 1 月发售，海豚和海豹预计分别于 2023 年年中和下半年发售。

作为一家国际化企业，比亚迪以科技创新为驱动，为全球客户提供绿色新能源整体解决方案，助力 “为地球降温 1℃”。