近日，英诺达（成都）电子科技有限公司完成数千万元 A 轮融资，此次融资由复星领投，同时也得到了华登国际，红杉宽带等老股东的大力支持。

英诺达是一家由硅谷海归技术与管理精英和国内 EDA 人才创立的本土 EDA 公司，公司致力于通过 EDA 工具上云的实践，依托自主知识产权的 EDA 软件及 IP 的研发，为国内 IC 设计企业、科研院所、高等院校等提供 IC 设计相关的 EDA 工具、IP 及设计服务及相关技术支持。

复星投资董事总经理李鹏表示：“国产 EDA 的开发既需要突破创新，也需要潜心打磨，是一项意义非凡、影响深远的工作。英诺达通过不懈地努力，以及脚踏实地的精神，摸索出了一条创新、可持续的发展路线。相信英诺达的 EDA 云战略配合自主研发的 EDA 工具可以支持帮助更多中国 IC 企业，尤其是中小企业发展创新。”

英诺达在成都运营的 Palladium 硬件加速器云平台自去年 7 月投入运行以来，客户数量迅速增加，从去年 11 月开始就实现满载，而且满载状况会持续到今年下半年。去年英诺达 EDA 硬件验证云服务平台也被认定为 “EDA 硬件验证服务公共技术平台”，纳入成都高新区公共技术平台体系支持范围。成都高新区电子信息产业发展局副局长周志表示：“英诺达是成都高新区推进集成电路产业建圈强链引育的重要企业，运营以来发展迅速，英诺达的 EDA 硬件工具云赋能平台对产业链上下游企业发展有很强的促进作用。希望英诺达通过技术赋能和自主研发，服务更多本地 IC 设计企业，助力成都集成电路产业进一步做大做强。”

华登国际合伙人黄庆表示：“一年多来英诺达的各项业务和研发工作稳步推进，业绩保持连续增长，也印证了英诺达发展路径的可持续性。EDA 硬件上云的模式为客户提供了一套灵活便捷、安全可靠的解决方案，解决了不同发展阶段的设计企业面临的算力问题，在疫情期间更是充分体现了其优势，为疫区的客户提供不间断的硬件加速器资源，保障了客户项目能如期完成。”

创瓴资本主管合伙人黄冠桦表示：“英诺达的发展目标路径清晰，非常有利于我们对其进行相应的资源匹配。我们相信英诺达的自主创新之路会越走越宽，用世界级的产品为更多 IC 企业注入新动力。”

英诺达总经理王琦博士表示：“复星集团的全球视野以及在投资领域的多年积累和洞察，将为英诺达的发展提供重要的驱动力。感谢复星集团和所有英诺达股东的信赖和对我们愿景的认同，本轮融资资金将主要用于国产 EDA 工具的研发，以及进一步扩展 EDA 产品的云上部署。英诺达自研 EDA 工具聚焦低功耗数字电路设计领域，现有两款 EDA 工具正在开发中，未来会继续布局数字电路设计中端其它领域的 EDA 工具开发。英诺达是一支年轻、充满活力的团队，我们将合力打造一个属于中国本土的，涵盖工具、IP 和设计服务的全方位 EDA 公司，助力中国集成电路产业的发展壮大。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。