在 Win-Win 华为创新周期间，华为面向全球线上举办 “运营商云转型主题峰会”。华为运营商 IT Marketing 与解决方案销售部部长陈学军在峰会上发表了 “华为云，使能运营商新增长” 主题演讲，面向全球首次发布了华为云运营商场景解决方案，围绕网络变现，业务创新，运营提效三大场景，助力运营商云转型，加速业务新增长。

随着 5G，云计算，大数据，边缘计算等技术的发展，云转型已成为全球电信运营商的未来发展趋势。据 Gartner 报告预测，未来 5 年，全球运营商将以 27% 的复合增长率 (CAGR) 在云转型上增加 IT 基础设施投入。华为结合三十年电信行业经验及云项目实践，总结出运营商云转型过程的关键要素。首先，云转型的策略选择，要基于自身优势来制定；其次，云转型的路径选择，要基于 “数据安全、系统稳定、业务敏捷” 的原则来规划；最后，伙伴选择，需要一个可信任、有经验、有能力的伙伴来合作共赢。

基于上述三个要素，陈学军面向全球首次发布了基于网络变现、业务创新和运营提效三大领域的华为云运营商场景解决方案，加速运营商实现云转型。

第一，“网络+云”，扩大网络变现范围。华为云基于对网络的理解和云网协同的方案，帮助运营商扩大网络相关的业务边界和市场边界，促进网络价值最大化。在中国，面向 2B 行业客户，华为云通过 “云+网+安全” 综合部署方案扩大传统方案的范围，为企业客户提供 ICT 综合解决方案，实现数倍的价值增长。

第二，“业务+云”，加速业务创新。华为云通过电信行业经验和先进的云平台能力，实现运营商创新业务的敏捷开发和快速上市。在非洲，将移动钱包平台部署在华为云上，业务上线时间从数月缩短到数周，并能够共享华为云生态，生态上线时间从数月到 1 周。

第三，“运营+云”，促进运营提效。华为云通过预调优的云解决方案，提升电信基础业务运营效率，扩大用户规模，驱动主营业务的持续增长。以亚洲某运营商为例，5G 机套网用户仅占所有 5G 用户的 10%，华为通过分布式数据湖方案实现业务域数据的协同分析，提升业务运营效率，实现 5G 放号营销成功率提升 180%。

陈学军说：“运营商云转型的核心，是云要懂网络、懂业务、懂运营。华为云愿与全球运营商伙伴一起携手转型，打开增长新空间。”