现代汽车集团和劳斯莱斯控股（航空公司）今天签署了一份谅解备忘录，共同为先进的空中交通市场开发可持续动力。现代汽车集团总裁 Jaiwon Shin 表示：“我们很高兴与劳斯莱斯合作，利用他们的航空和认证专业知识来加速氢燃料电池推进系统的开发。” “我们相信这是支持全球航空业到 2050 年实现净零碳飞行目标的关键技术。”

两家公司将合作开发基于现代区域空中交通平台的电动和氢燃料电池技术的载人无人机推进系统。他们还将努力为劳斯莱斯控股公司生产这些电力系统做好准备。合作的最终结果将是到 2025 年提供燃料电池电动飞机演示，最终目标是将该车辆的推进系统带入更广泛的先进空中交通市场。

“我们很高兴与现代汽车集团合作，” 劳斯莱斯电气总裁 Rob Watson 说。“先进空中交通市场提供了巨大的商业潜力，此次合作支持我们在先进空中交通市场中引领潮流的共同雄心。”

两家公司表示，使用氢作为燃料来源可以提供电力推进的所有好处（抑制声音和低排放）以及远距离。两家公司还将努力将氢燃料电池、存储系统和基础设施带入航空航天市场。现代汽车集团位于美国的先进空中机动部门 Supernal 计划到 2028 年开始在城市地区飞行客户。现代计划在 2030 年代推出远程飞行。