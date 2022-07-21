全新第三代荣威超混 eRX5 正式开启预售。超混 eRX5 预售价格区间为 15.39-16.59 万元。新车提供丝绒银、北极蓝、珠光黑、珠光白、云锦灰 5 种车身颜色，搭配活力棕、典雅黑两款内饰配色方案，满足用户个性化需求。

全新第三代荣威 RX5/超混 eRX5 采用全新的设计语言，全新的 “凤凰” 前脸造型，搭配贯穿式灯带及两侧造型犀利的矩阵式 LED 前灯组具有极高的辨识度。车尾也配备了全新的贯穿式尾灯组，能有效提升视觉宽度。车身尺寸方面，其长宽高分别为 4655/1890/1655（1664）mm，轴距为 2765mm，轴距有了较大的提升。

内饰方面，全新第三代荣威 RX5/超混 eRX5 中控台采用了非对称的极简设计风格，并且更多运用了直线条设计，出风口与 CNSL 按键面板交错相接，带来了更为立体宽敞的视觉感受。

新车还创新采用了 27 英寸全面滑移屏，突破了传统屏幕与仪表之间的空间隔阂，更贴近日常电子产品交互逻辑。而它最大的亮点在于这款屏幕可以支持左右 300 毫米的长距离移动，并且屏幕在主副驾搭载不同交互形式，驾驶信息，娱乐信息，智能影院等无缝切换，科技感更强。

全新第三代荣威 RX5/超混 eRX5 基于上汽 “珠峰” 超级架构打造，搭载同级首创 “情感交互智舱”，当用户解锁车辆时，大灯迎宾模式开启，情感交互格栅灯和全 LED 一字型贯穿前灯依次点亮，隐藏式智能门把手缓慢弹出，将 “科技感” 与 “仪式感” 拉满。情感交互格栅还预置了 “凤粼、闪电、矩阵” 等 7 种灯语模式，方便用户设置和家人、朋友间的专属 “接头暗号”，提供多元化个性表达。

新车搭载最新洛神系统打造，内置了 8155 车规级芯片，能够拥有更为流畅的运行速度以及交互体验。荣威 eRX5 车型提供插电式混动版车型，动力系统由一台最大功率为 138kW 的 1.5T 发动机+58kW 的驱动电机组成。电池方面，与之匹配的是磷酸铁锂电池。全新第三代荣威 RX5/超混 eRX5，满油满电状态下，综合油耗低至 1.4L/百公里，NEDC 综合续航高达 1050km。