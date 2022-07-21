根据 Sensor Tower 发布的最新报告，合成手游成为近年来全球收入增⻓最为突出的益智解谜手游子品类，该品类产品更迭迅速，头部游戏收入竞争剧烈。

合成手游是增⻓最快的益智解谜子品类

2019 年至 2022 年上半年，合成手游成为全球收入增⻓最为突出的益智解谜手游子品类，2022 年第一季度全球收入环比增⻓ 16%，接近 2019 年同期的 3 倍。2017 年至今全球合成手游累计总收入近 15 亿美元。

在下载量方面，合成手游也是全球增⻓最为突出的益智解谜子品类之一，2020 年第二季度至第三季度下载量增⻓强劲。截至 2022 年第二季度，合成手游全球下载量累计逼近 4 亿次。

新冠疫情促使合成手游收入与下载量急速攀升

受到全球新冠疫情的影响，2020 年第二季度合成手游收入急速攀升，环比增⻓ 36%。尽管 2021 年第二季度以后出现小幅回落，收入水平仍高于疫情之前。

2020 年第三季度合成手游下载量环比增⻓ 141%，以接近 6200 万次下载创历史新高。除新冠疫情的影响之外，MeetJoy Studio 旗下新游《Puppy Town – Merge》是下载量增长的主要原因。2021 年第三季度合成手游下载量同比下降 52%，但仍高于疫情前水平。

美国是合成手游的主要市场

2022 年上半年美国合成手游用户支出接近 1.7 亿美元，占全球合成手游总支出的 62%，比第二名英国市场支出高出 11 倍之多。《Merge Dragon!》、《EverMerge》和《Merge Mansion》占据了绝大多数国家的收入榜前 3 名。

美国同时也是合成手游下载量最大的市场，占全球合成手游下载量的 19%。印度以 517 万次下载量成为合成手游第二大市场，此外合成手游在巴⻄、俄罗斯与其他欧美国家同样拥有较高流行度。

合成手游赛道产品更迭迅速、收入竞争激烈

头部合成手游收入竞争加剧，2020 年至 2022 年上半年，《Merge Dragons!》稳居收入榜榜首，《Merge Mansion》收入排名大幅上升，从 2020 的第 8 名上升至 2022 年上半年的第 2 名。

在合成手游下载量 Top 10 榜单中，产品排名多变、更迭迅速。2022 年上半年以《Puppy Town – Merge》为代表的合成手游已跌出榜单前 10，与此同时《Merge Mansion》下载排名上升至首位。