特斯拉公布了 2022 财年第二季度财报。报告显示，该公司第二季度营收为 169.34 亿美元，同比增长 42%；净利润为 22.69 亿美元，相比之下去年同期的净利润为 11.78 亿美元；归属于普通股股东的净利润为 22.59 亿美元，同比增长 98%。

特斯拉第二季度汽车总产量为 258580 辆，与去年同期的 206421 辆相比增长 25%，相比之下上一季度为 305407 辆。其中，Model S 和 Model X 车型的产量为 16411 辆，与去年同期的 2340 辆相比增长 601%，相比之下上一季度的产量为 14218 辆；Model 3 和 Model Y 车型的产量为 242169 辆，与去年同期的 204081 辆相比增长 19%，相比之下上一季度为 291189 辆。

特斯拉第二季度汽车总交付量为 254695 辆，与去年同期的 201304 辆相比增长 27%，相比之下上一季度为 310048 辆。其中，Model S 和 Model X 车型的交付量为 16162 辆，与去年同期的 1895 辆相比增长 753%，相比之下上一季度的交付量为 14724 辆；Model 3 和 Model Y 车型的交付量为 238533 辆，与去年同期的 199409 辆相比增长 20%，相比之下上一季度为 295324 辆。

特斯拉表示，该公司计划尽快扩大其制造能力。在未来几年时间里，特斯拉预计其车辆交付量每年的平均增长率将可达到 50%。

特斯拉还称，该公司在 CyberTruck 产业化方面正在取得进展，目前计划在 Model Y 车型增产之后在奥斯汀工厂进行生产。