亚马逊旗下的自动驾驶技术公司 Zoox 表示，它正准备在加州开展机器人出租车业务。据路透社报道，它将申请在该州操作没有方向盘或踏板的车辆的许可证。“我们确实投入了额外的时间和资源来制造不需要豁免的车辆，然后基本上让我们能够大规模部署我们的车辆，” 该公司的联合创始人兼首席技术官 Jesse Levison 说。

Zoox 最终希望运送真实用户，称机器人出租车将比使用自动驾驶汽车运送包裹更有利可图。

“即使在这项技术的早期阶段，我们也可以与优步和 Lyft 竞争并赚钱，并且具有很强的成本竞争力，”Jesse Levison 说。7 月 11 日，Zoox 宣布它已成为第一家对名为 VH6 的专用全自动乘用车进行自我认证的公司。全电动自动驾驶汽车看起来与其他汽车制造商提出的许多概念相似，外部具有类似烤面包机的车身形状，内部有四个相互面对的座椅。

Zoox 表示，它创造了一种符合 FMVSS 要求的车辆，因此满足在公共道路上运行的所有监管要求。它说它对车辆进行了物理测试、计算机模拟和工程分析，以确保它符合这些标准。

首席安全创新官 Mark Rosekind 博士在一份声明中表示：“对不依赖于传统人类驾驶员控制的专用车辆进行自我认证是自动驾驶汽车行业的一个历史性里程碑。” “安全是我们在 Zoox 所做的一切的基础，而这一成就证明了这种心态。”

其他竞争对手，例如通用汽车的自动驾驶汽车公司 Cruise，已选择向美国监管机构申请特殊豁免，以便在道路上测试他们的自动驾驶汽车。但是，这样做会限制可以制造的车辆数量以及生产周期。

然而，克鲁斯认为，这是一个更透明的过程，可以让监管机构参与进来。事实上，它成为第一家在加利福尼亚获得运营自动驾驶出租车服务许可证的公司，该服务可以收取乘车费用。