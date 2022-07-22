国内排名前 50 的银行机构中超过 60% 采用的云原生分布式解决方案 SOFAStack、超 400 家企业核心系统升级的首选 OceanBase 数据库、历时六年打造的可信隐私计算开源框架 “隐语”、支撑支付宝资损率低于亿分之一的 IMAGE 风控体系……

在 7 月 22 日开幕的第五届数字中国建设峰会成果展现场，记者看到，除了在福州本地的数字生活实践之外，蚂蚁集团今年首次全面展示了在五大前沿科技领域的探索和在 “四个数字化” 中的实践成果。

发展数字经济，推动高质量发展，关键是充分调动企业数字化转型的内生动力，蚂蚁集团董事长兼 CEO 井贤栋曾指出，服务业小微商家的数字化经营、中小金融机构的数字化升级、产业链的数字化协作和价值创造以及全球跨境服务的数字化等四个方面极其关键。而要想做好这 “四个数字化”，对于底层技术的投入和探索也必不可少。

看点一：五大前沿科技打造数字化技术底座

数字化建设的关键是对于数据的有效应用，只有确保信息安全和隐私保护技术先行，才能助力产业无论是数字化还是协作数字化阶段的稳健发展。

蚂蚁集团介绍，公司重点布局五大前沿科技，专注于区块链、人工智能、安全与隐私计算、智能终端、计算基础设施五大前沿科技的研究与突破，致力于自有技术成果通过开放合作共享，应用于实体经济与产业发展。

其中，“安全与隐私计算” 的定位就是数字经济时代的 “护航员” 和 “巡检员”。据记者现场了解，蚂蚁集团目前已经通过隐私计算、安全、风控等方面的基础储备，形成稳固的安全技术底座。

本次数字中国建设峰会，蚂蚁集团展出了隐私计算最新成果，历时六年打造的可信隐私计算开源框架 “隐语” 首次对外展出，集成了 200 多项专利的摩斯隐私计算一体机吸引大量观众问询。

安全和风控一直是蚂蚁集团的固有优势。蚂蚁集团旗下安全产品 ZOLOZ 打造了包含身份安全、交易安全、合规安全等在内的产品及解决方案，通过 “技术出海”，ZOLOZ 的 e-KYC 技术解决方案已助力 Mandiri、Maybank、CIMB、Dana 等几十家海外金融机构与企业解决亿级开户难题。此外为保障手机终端安全，蚂蚁集团研发了 AntDTX 隐私沙盒，通过与手机厂商展开深度技术合作，直接在手机系统层面构建本地欺诈风险感知能力，守护用户的隐私信息和欺诈资金安全。

风控方面，蚂蚁集团提出了 “基于可信 AI 的 IMAGE 风控体系”，以应对数字时代的风险挑战。据现场工作人员介绍，该体系支撑支付宝资损率低于亿分之一。

看点二：企业数字化 “三件套” 首次集中亮相

对于大多数企业来说，一个 App 就是开展数字化经营和管理的基础。而如何跳出传统的 IT 架构，实现业务的整体 “上云”，亦是企业数字化转型的并行需求。

记者从蚂蚁集团展区了解到，蚂蚁集团自主研发的移动开发平台 mPaaS、云原生分布式解决方案 SOFAStack 和分布式数据库 OceanBase 首次集中亮相，它们已经成为很多企业和机构数字化的必选 “三件套”。

mPaaS 可以有效降低技术门槛，协助企业快速搭建稳定高质量的移动 App。SOFAStack 主要面向的是云计算市场。在数字化时代，“上云” 已经成为产业数字化的主流趋势，与之相匹配的就是一套 “云原生” 的开发工具。

展区工作人员现场介绍，SOFAStack 可以帮助企业便捷、安全完成从单体架构到云原生架构的转型升级。据了解，国内排名前 50 的银行机构中超过 60% 采用了 SOFAStack。

数字化系统改造，一个高可用、高性能的数据库自然是必不可少。OceanBase 是国产数据库代表，由蚂蚁集团 100% 自主研发。此前，OceanBase 在被誉为 “数据库领域世界杯” 的 TPC-C 和 TPC-H 测试中先后刷新世界纪录，目前已经成为超 400 家企业核心系统升级的首选。

富滇银行是云南省唯一的省属城市商业银行。自 2021 年启动数字化转型 “滇峰计划” 后，富滇银行先后引入 OceanBase、mPaaS 和 SOFAStack 等技术，搭起了一套高性能、高稳定性的业务系统。

短短一年时间，富滇银行数字化转型成效明显。新一代底层架构系统每分钟交易量提升 80 倍，核心交易平均处理时间小于 200 毫秒。手机银行新增用户数同比增长 305%，用户增长与活跃度显著提高。数字化也直接牵引了业务发展，2021 年，富滇银行营业收入 56.94 亿元，增幅达 12.53%，是七年来首次实现两位数增长。

看点三：上链打通产业协作数字化「信任」密码

过去，区块链更多是软件的形式被大家所熟知。票据、版权作品、贸易单据等数字内容纷纷上链。经过几年的发展，区块链在越来越多的复杂场景中得到了价值验证，技术产品也从单一软件系统发展出 “软硬一体化” 产品。

记者注意到，在蚂蚁集团展区，多个区块链硬件产品悉数亮相，摆放于核心位置的安全芯片、可信上链模组、可信边缘计算设备等硬件展品吸引不少人驻足观看。据了解，这些硬件是蚂蚁集团的蚂蚁链团队在区块链融合技术上的最新成果。

以可信上链 MaaS 模组为例，外观方正，看起来像一块放大版的 “芯片”。MaaS 模组是物理世界到数字世界的 “连接器”，可以实现 “通电即上链”。通过融合区块链和物联网技术，基于设备唯一特征的可信根，让终端设备自动连接区块链，实现物联网设备数据源头可信上链。

“设备上链” 是一种全新的技术方案，对于安全性的要求自然不可小觑。为此，蚂蚁链研发了一款搭载平头哥玄铁 803 处理器的安全芯片 T1，通过建立安全执行环境，抵御各类软硬件攻击，增加系统安全性。

据了解，在全球拥有最多授权专利的蚂蚁链，已经形成了区块链+IoT、区块链+隐私计算、区块链+安全风控的立体技术配置。

看点四：出行、医保、旅游，数字服务 “码” 上跑

支付扫付款码、出行扫乘车码、看病用医保码、核酸亮健康码……小小二维码已经融入了我们生活里的每一个动作，推动着数字化进程的加快。

今年数字中国建设峰会成果展上，蚂蚁集团集中展示了 “支付宝参与福建数字化建设” 的阶段性成果，一 “码” 串起了福建人的数字生活。包括涵盖全省 9 地市公交地铁的乘车码、超两百多家景区的入园码等。

据悉，全国超过一半用户上支付宝，不只是为支付，而是为了使用各种服务，其中就包括医保服务中的医保码，省去跑上跑下麻烦，实现医保移动支付。截至到 6 月底，支付宝上医保电子凭证用户累计 3.6 亿，其中福建绑卡用户早已超千万，凭借一个医保码为群众提供更为周全便捷的数字医疗服务。

“码” 跑在前，数字技术跟在后。每一个二维码都依托于人工智能、大数据、云计算、区块链等技术的支持。目前，大量底层技术能力已经通过支付宝平台对外开放，超百万商家机构展开数字化运营，几千万商家通过用支付宝收款码、IoT 等服务超过 10 亿消费者。

数字化加速的同时，也应该为了老人 “慢” 一点。记者现场了解到，由支付宝参与的 “蓝马甲” 公益行动，帮助老年人跨越数字鸿沟、进行防骗知识普及。截至 2022 年 6 月底，蓝马甲已走进超过 70 个城市、举办超过 21000 场活动。

此外，蚂蚁集团服务商家和消费者，实现 “全球收”、“全球付”、“全球汇”。 通过 Alipay+全球跨境移动支付技术解决方案，助力全球商家一次性接入多种 数字支付方式，推动全球消费者实现 “一个钱包走遍世界”。

截至目前，Alipay+服务已覆盖东南亚、日韩、欧洲等多地的线下商户和全球线上商家。同时，通过 WorldFirst(万里汇)，为广大跨境电商卖家，包括中小企业提供更快捷、方便和实惠的跨境收款、付款、兑换及金融服务，助力其实现 “一个账户卖遍全球”。