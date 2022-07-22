此前 BEYOND 正式公布，BEYON Expo 2022 转为线上, 于 9 月 21 日-27 日在 BEYOND 元宇宙举办，打造三大子品牌展区和主题峰会。BEYOND 元宇宙展区将围绕三大子品牌：生命科学、可持续发展、消费科技，吸引 500+海内外科技企业参展，海外企业预期所占比例达到 40%，同时围绕投融资、消费科技、可持续发展、生命科学、Web3 设立五大行业峰会。

BEYOND 组委会还在元宇宙里搭建路演大厅、投融资对接厅，设立超过 120 场元宇宙对接交流活动，让创业者可以与投资机构、产业上下游企业一对一高效沟通，促进全球科技生态与资本的交流合作。

为了集中展现前沿创新，促进资本、 产业和创新之间的全方位融合互动，让科技创新的影响力充分释放，BEYOND 国际科技创新博览会特别设置了 BEYOND Awards，包括 BEYOND Awards 影响力大奖和 BEYOND Awards 创新大奖两个部分。

科技对社会和人类发展的影响力是 BEYOND Expo 核心关注点之一，BEYOND Awards 影响力大奖，以褒奖对与自然，环境，社会，经济，科技等方面作出极大贡献和改革，以科技创新解决碳排放，全民健康，生态保护，社会脱贫等议题的企业。影响力大奖对所有技术驱动影响力的创新企业和项目开放，鼓励其解决全球紧迫且普遍的问题，并释放可规模化的社会和环境影响力。

BEYOND Awards 影响力大奖致力于为引领未来、助推变革的企业家们提供一个共融共生、多元赋能、链接国内外生态的平台。

评选说明

评选全程在线上进行，获奖企业将获得 BEYOND Expo 222 特别参展权益，享受相应福利待遇。

提名方式

评选不对外公开招募参评企业，由 BEYOND Expo 发起人、BEYOND Awards 评审团、BEYOND 全球合作伙伴联合提名。

* 合作伙伴将陆续公布，敬请期待！

合作咨询请联系：media@beyondexpo.com。

提名条件

• 行业领域

全球致力于引领未来趋势和行业变革的科技型创新企业和机构团体。优先评选 BEYOND Expo 三大子品牌所关注的领域：「生命科学」，「可持续发展」，「消费科技」。

• 发展阶段

申请者须是已合法注册的公司，或为合法机构，国别不限。建议提名已经产生收入的企业或机构。

• 项目要求

提交申请中的技术和产品不得侵犯任何知识产权，包括但不限于专利、版权和商业秘密。

评选流程及方式

• 提名：6 月 30 日-8 月 15 日，发起人、评审团成员及全球合作伙伴联合提名；

• 初选：8 月 15 日-8 月 31 日，组委会初选；

• 最终决选：8 月 31 日-9 月 15 日，评审团全体决议；

• 线上颁奖：9 月 26 日，获奖企业将在线上领奖，组委会将设置特别线上会场，组委会将以现场直播形式宣布 10 家获奖名单。

评选标准

· 市场影响力：

以影响力为驱动，以市场为导向，在科技创新过程中始终创造积极的社会影响，具有强烈的社会责任感与使命感，产生积极的社会和环境影响力。有较高的技术可行性和清晰的进入市场途径，已形成可持续的商业模式并产生收入，具备市场拓展基础和战略思考。

· 颠覆性创新：

具有突破性技术和行业领先解决方案的创新公司和创新产品，有助于人类可持续发展，增进人类福祉。以科技创新为支点，助推各个垂直行业的自我革新及产业升级。

· 团队及管理：

具有浓厚的的企业文化，正确的公司发展导向及价值观，兼顾国际性和创新性，充分了解的目标客户和所属行业，能够通过创新解决相关问题。在未来市场中抢占优势，具有一定规模，用发展的眼光看待问题，明确长期创造价值的增长点。

获奖福利

获奖十家企业可获得

· 由 BEYOND Expo 大会组委会提供的 100% BEYOND Expo 标展展位补贴（每家企业限补贴一个展位）。

· 享受 BEYOND Expo 投融资对接快速通道：获奖企业可参与线上投融资对接会，与投资机构一对一接洽。

· 获得 10 张 BEYOND Expo 参会票。

· 共享大会全部媒体资源，获奖企业账号可进入线上媒体发布会会场。

双年联动福利：

· 获得 2023 年 BEYOND Expo 线下大会的特别展位优惠（具体权益组委会将于当年公布），届时可享受全程媒体和直播曝光机会，向现场及全球观众展示产品。

· 可推荐一名联合创始人级别的企业成员获得由大会组委会提供的 2023 年澳门 BEYOND Expo 差旅补贴（经济舱，限赴澳门参展企业）。

*最终解释权归 BEYOND 组委会所有

BEYOND AWARDS 创新大奖也在火热招募中，BEYOND 元宇宙将设立路演大厅，企业代表在此通过线上路演，评委从企业技术创新、商业价值、营销能力等多纬度，通过线上初选、复选，最终决选出生命科学创新大奖、可持续发展创新大奖、消费科技创新大奖每个奖项十佳企业。旨在发掘和鼓励年度具有突破性技术和行业领先解决方案的创新公司和创新产品，为品牌发声，促进前沿创新技术颠覆现状，并为可持续的未来提供源源不断的动力。



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