在通往创业的道路上，有人成功，就有人失败。荆棘的道路，从来不是一帆风顺，尤其是你要挑战的是汽车工业，一个流淌着百年血脉的行业。我们很高兴看到很多新造车势力走出来，但也有很多团队倒在了通往最终目的地的道路上。他们的梦想往往都从幻灯片开始，向世人讲述自己的产品，希望有一天自己的车子能够落地，奔跑在城市道路或者乡村公路之上。而造车之路，艰辛险阻，非一般能力，无法成功到岸。

乐视造车，幻灯片汽车的代表作

贾跃亭在这几年一直被造车行业反复提起，当然最最大的原罪在于其乐视汽车的故事。如果把时间往回退，你就会发现贾跃亭讲述了一个在今天看来非常完美的故事：

2014 年底，贾跃亭宣布乐视 “SEE 计划” ，即打造超级汽车以及垂直整合的互联网智能交通生态系统和生活方式。乐视汽车的使命是持续创新，不断颠覆，打造地球上最先进的超级汽车，建立垂直整合的智能互联网电动汽车完整生态系统；保护地球生态，改善人类生存环境，让每个人都能呼吸到纯净空气，并且享受互联网智能电动交通生活方式。

随后，2015 年 3 月，乐视控股与北汽集团签订战略合作协议，双方将把北京汽车在汽车研发制造方面的经验和能力，与乐视在互联网技术与理念、软硬件一体化的能力、用户运营与价值挖掘能力相结合，共同打造全新一代互联网智能汽车及汽车生态系统 。11 月，乐视车联与北汽联合召开发布会，正式发布首款搭载了乐视车联网产品 EcoLink 的电动汽车 EU260 乐享版，这一切看起来显得那么仅仅有条，步步为营。

接着，我们就看到 LeSEE 概念车亮相北京车展，同时站台的还有丁磊，当时是乐视超级汽车联合创始人，携投资、团队和项目加盟乐视，出任乐视超级汽车联合创始人、全球副董事长、中国及亚太区 CEO。而现在，丁磊的身份是华人运通高合汽车创始人、董事长兼 CEO，在中国市场带来了全新豪华智能纯电品牌高合 HiPhi。但时间退回到当年的乐视，始终无法看到量产车下线。

最终，乐视汽车梦随着贾跃亭转向 FF，戛然而止。但是，我们可以看到，乐视汽车虽然千夫所指，但是仍然一丝尚存，如果以乐观的心态看待它，它仍然留下了点点星火，或许某一天，理想之花有重开的可能。法拉第未来 FF 已经上市，以 SPAC 为壳实现在美上市融资，FF91 的量产化已经推进到可以结果的阶段，法拉第未来从 6 月 30 日到 7 月中旬，已经迎来股价翻 3 倍的神奇表现，资本市场在全球新能源车形势大好的情况下，给了法拉第未来一个认可的时间段。

奇点汽车，赶了个早集却落花流水

奇点汽车成立于 2014 年，和它一起来的还有蔚来、理想、小鹏造车三剑客。打开奇点汽车的官网，你甚至都会认为这是家正在正常出货的造车公司。在它公司的网页上，赫然有着三款车型介绍，有板有眼，产品线分别卡位不同的需求和用户场景。

其中，iS6 是懂你的智能电动 SUV，官方将其描绘为智能科技与机械工艺的完美融合，可以用互联网带来交通未来的无限可能。而 iM8 是全场景养成型智能电动 MPV，和时下大热大火的 MPV 使用场景相吻合。最后一款 iC3，基于丰田的授权，以丰田 eQ 为基础开发的一款高品质微型智能电动汽车，专门针对城市短途出行或共享出行市场而生，i 代表 intelligent、C 代表 Chaser、3 代表车型尺寸。

从这三款车的定位来说，都是当下新能源车出货量最大的赛道，分别是 SUV、MPV 和小型车。可见奇点汽车是做足了功课，其中 iS6 的介绍最多，也是最趋近于商业化量产的车型。但是很可惜，现在的奇点汽车爆出了资金短缺，烧光 170 亿的负面，iS6 的定位原本可以参与现在的新能源盛宴，但是由于没有足够资金，导致无法量产上市。

而现在等待白衣骑士相救的奇点汽车，已经发展了多年，但这家公司也因此集聚了一些人才。如果长时间没有得到解救，那么这些人才应该会流向其它相关造车势力。铁打的营盘，流水的兵，新能源车的这个行业，依然需要更多的人才来共同打造。

拜腾汽车，始终在折腾中不断前行

很难想象，看过去拜腾的官网就是一家国际化的造车公司，而它也是踉踉跄跄，还没有走上正道。拜腾很早就发布了车型，这些官方图和工程车在幻灯片上显得格外漂亮。

很可惜，拜腾一直都不怎么顺利。拜腾已经不是第一次申请破产重整了，在今年年初有传闻传出破产的传闻。此前有报道说，拜腾内部从高管到员工相当奢靡，2018 年北美办公室虽然只有 300 多名员工，但是在零食方面却花了大约 4526 万元人民币，反而在造车的主业上，却没有下大精力。

在 7 月份的时候，公司还传出停工停产的信息。在停产停工之前，拜腾已经烧光了 84 亿融资。拜腾汽车账上已经没钱了，甚至糟糕到工厂被断电停水的地步。回首过往，公司有着豪华的高管团队，并且具备生产资质，在南京建起了拥有冲压、焊接、涂装、总装四大工艺的整车制造工厂。

这家 2015 年就成立的新造车公司，原本有时间优势，但是新车一直没有量产。不过，拜腾依然没有完全倒下，还在不断推进自己的概念车型，在 CES Asia(亚洲消费电子展) 开幕前夕，拜腾发布了 BYTON K-Byte Concept 概念车。这款将量产的车型是拜腾历史上的第二款车，也是拜腾自动驾驶愿景的代表作。希望有一日能够重返舞台。至于什么时候拜腾可以商业化量产，还有待时间给出答案。

总的来说，我们依然可以看到前后不断的新造车团队进入到新能源车这个大舞台中来。中国已经成长为全球最大的一个汽车市场，这里面孕育着巨大的机会。当然，对于人才的容纳和包容也是推动这个行业前行的必要条件。即便有公司或团队在探索的路上倒下去，依然会给整个行业带来参考和推动作用，所带来的经验和教训是一笔巨大的财富，尤其是中国的电动车势力正在出海，出击海外市场的大背景底下。

当然，我们也要看到，造车不是一蹴而就的事情。它不是靠简单的资金，人员的叠加就能够成功的。在推进的过程中，需要不断的学习，优化，统筹，焦点聚集，容不得一点闪失。好在新能源车的赛道依然处在起步发展阶段，机遇大大存在。后面的时间里，中国应该会出现更多的新能源车造车参与者，我们拭目以待。