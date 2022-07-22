动点出海获悉，印度教育科技平台 Creative Galileo 近日宣布，获得了一笔 750 万美元的 A 轮融资。截至目前，该公司筹集到的资金总额已达到 1000 万美元。

据透露，本次投资活动由 Kalaari Capital、East Ventures、Affirma Capital 和 Valiant Employee Investment Fund 参与。

针对新资金，Creative Galileo 表示将用于开拓东南亚市场以及在全球范围内开展招聘工作，目的是吸纳更多人才加入团队，并进一步壮大自身规模。此外，该公司还通过添加多语言支持系统、升级研发能力体系以及与多家公司建立起合作伙伴关系等举措来不断巩固发展。

Creative Galileo 由 Prerna Jhunjhunwala 和 Nikhil Naik 共同成立于 2021 年，是印度一家面向 3 到 10 岁儿童的早期学习平台，主要秉持将教育和趣味相结合的理念，通过视频、游戏和个性化教学等方式帮助孩子们高效快乐地获取知识。

据悉，该平台不仅添加了卡通角色来激发儿童的学习兴趣，还能根据孩子们已经掌握的知识来给出定制的个性化学习方案，旨在由此促进当地教育的数字化转型，进而带动全社会教育的普惠公平，

数据显示，全球教育科技行业在 2029 年的市场估值预计接近 3197 亿美元，复合年增长率届时将达到 17.8%。而 Creative Galileo 作为一家数字化教育平台，成长迅速。目前其下载量已突破 700 万次，月活用户已超过了 70 万人。